ING: vierde kwartaal Shell per saldo zoals verwacht

Beeld: Royal Dutch Shell

(ABM FN-Dow Jones) De update die Shell vooruitlopend op de aanstaande kwartaalupdate publiceerde, bood geen grote verrassingen. Dit stelde analist Quirijn Mulder van ING maandag in een rapport. Het belangrijkste nieuws is de last van 2,5 tot 4,5 miljard dollar die Shell neemt, verspreid over alle activiteiten. Dit is vooral gedreven door macro-economische en externe ontwikkelingen, zoals Shell meldt. De update wijst erop dat er nog activiteiten zijn die kunnen worden aangepast, volgens ING. Operationeel zijn er weinig verrassingen, al meldde Shell voor Integrated Gas een meevaller met hogere handelsresultaten. Ook Upstream lijkt ongeveer 3 procent boven verwachting uit te komen. Marketing presteerde in het vierde kwartaal vermoedelijk zoals in het derde kwartaal, aldus Mulder. De problemen zijn vooral bij Chemie en producten die verlies draaiden door druk op de raffinagemarges en een zeer lage bezettingsgraad bij Chemie. Al met al kan de update neerwaartse druk geven op de winstverwachtingen, maar dat komt vooral door Downstream, wat voor de waarde van Shell het minst belangrijke deel is van het bedrijf, aldus Mulder, die een koopadvies op Shell heeft met een koersdoel van 35,00 euro, Het aandeel Shell stond maandag 2,1 procent lager op 29,68 euro. ING had verwacht dat de markt neutraal zou reageren op de update. Bron: ABM Financial News

