Kepler Cheuvreux verhoogt koersdoel ING fractioneel

Beeld: ING Groep

(ABM FN-Dow Jones) Kepler Cheuvreux heeft het koersdoel voor ING bijgesteld van 19,00 naar 19,10 euro met handhaving van het koopadvies, voorafgaand aan de jaarcijfers. Dit bleek maandag uit een rapport. De onderliggende rentebaten zullen naar verwachting veerkrachtig blijken, hoewel Kepler Cheuvreux denkt dat de marge op spaargeld de komende twee jaar zal dalen, van 122 basispunten per eind 2023 naar 105 basispunten eind 2025. Als de rente daalt, zal ING ruimte hebben om zijn financieringskosten bij te stellen, verwachten de analisten. De verwachte uitkering van kapitaal aan aandeelhouders blijft indrukwekkend, op ongeveer de helft van de marktkapitalisatie over de jaren 2024 tot 2026, aldus analist Benoit Pétrarque. Het koersdoel biedt een opwaarts potentieel van meer dan 40 procent, merkte hij op. ING publiceert op 1 februari de cijfers over het vierde kwartaal. Bron: ABM Financial News

