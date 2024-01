Kepler Cheuvreux: ASML en ASMI koopwaardig, downgrade Besi

(ABM FN-Dow Jones) ASML en ASMI zijn koopwaardige aandelen, maar de status is BE Semiconductor Industries kwijtgeraakt bij Kepler Cheuvreux. Dit bleek uit een omvangrijk sectorrapport van Kepler.

Kepler verhoogde het advies voor ASML van Houden naar Kopen en het koersdoel van 600 naar 770 euro. Voor ASMI ging het koersdoel van 430 naar 550 euro, en werd het koopadvies door de analisten herhaald.

Voor Besi werd het koersdoel verhoogd van 108 naar 123 euro, maar werd het advies verlaagd van Kopen naar Houden.

Volgens Kepler zal de halfgeleidersector de komende maanden goed presteren. "We mikken op een cyclisch herstel", schreven de analisten. "En daarbovenop komt nog eens AI."

Voor ASML ging het advies omhoog, omdat Kepler een sterke stijging van de vraag naar hardware voorziet vanaf 2025.

Besi werd van de kooplijst gehaald, omdat de waardering van het aandeel ruim boven het historische gemiddelde ligt.

Door: ABM Financial News.

info@abmfn.nl

Redactie: +31(0)20 26 28 999

© Copyright ABM Financial News B.V. All rights reserved. Any redistribution, duplication or archiving prohibited. ABM Financial News B.V. and the provider of this website/application do not warrant the accuracy of any News Content provided and shall not be liable for any errors, inaccuracies or delays in the content, or for any actions taken in reliance thereon.