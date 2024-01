AEX licht lager van start gegaan Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De AEX index koerste maandag kort na de beursgong fractioneel in het rood op 778,12 punten, terwijl de Midkap nipt hoger noteerde. Onder de hoofdaandelen wonnen NN en ASML ruim een half procent. ASML kreeg een koopadvies van Kepler Cheuvreux. Shell verloor na een update juist anderhalf procent, net als Besi en Prosus. Kepler haalde Besi van de kooplijst en ING verlaagde het koersdoel voor Prosus. In de AMX won Fagron een procent. OC Pharma breidde zijn belang in de magistrale bereider verder uit tot boven de 10 procent. In de AScX won Pharming zeven procent. Het biotechbedrijf boekte in het afgelopen jaar 19 procent meer omzet dankzij meevallende prestaties met Ruconest. Bron: ABM Financial News

