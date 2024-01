Ook DGB en MKB Nedsense vinden OOB-accountant

(ABM FN-Dow Jones) Na Lavide hebben MKB Nedsense en DGB maandag laten weten dat zij opdrachtbrieven ontvangen hebben van een OOB-accountant voor de controle van de jaarrekening over 2024.

De OOB-accountants hebben bevestigd de controles van de jaarrekeningen 2024 te kunnen en willen uitvoeren.

In alle gevallen betreft het een OOB-accountant uit een andere EU-lidstaat, maar die aan de geldende registratie-eisen voldoet, aldus de bedrijven.

De registratieprocedure bij de AFM zal op korte termijn worden afgerond en de werkzaamheden zullen worden verricht door een Nederlandse externe accountant die reeds bij de NBA en AFM is geregistreerd, meldden DGB en MKB Nedsense, net als Lavide dit deed.

Hiermee voldoen de bedrijven aan de regels van Euronext, en zij verwachten dan ook dat de delisting-procedures door het beursbedrijf zullen worden stopgezet.

