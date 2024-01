Duitse export groeit in november

(ABM FN-Dow Jones) De Duitse export is in november gestegen, terwijl ook de import toenam. Dat bleek maandag uit cijfers van het Duitse statistiekbureau Destatis.

De export groeide met 3,7 procent op maandbasis. De import steeg met 1,9 procent.

Op jaarbasis nam de export echter nog met 5,0 procent af. En de import daalde zelfs met 12,2 procent op jaarbasis.

De Duitse handelsbalans, of de som van exporten en importen, kwam uit op een overschot van 20,4 miljard euro. Dat was 17,7 miljard euro in oktober en 11,9 miljard euro in november 2022.

De cijfers zijn aangepast voor seizoensinvloeden.

Door: ABM Financial News.

info@abmfn.nl

Redactie: +31(0)20 26 28 999

© Copyright ABM Financial News B.V. All rights reserved. Any redistribution, duplication or archiving prohibited. ABM Financial News B.V. and the provider of this website/application do not warrant the accuracy of any News Content provided and shall not be liable for any errors, inaccuracies or delays in the content, or for any actions taken in reliance thereon.