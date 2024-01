AOC vergroot belang in Fagron

(ABM FN) AOC Pharma heeft het belang in Fagron verder uitgebreid. Dit maakte de magistrale bereider maandagochtend bekend.

Inmiddels is het belang boven de 10 procent uitgekomen. Dit gebeurde op 19 december 2023, en op 27 december werd Fagron hiervan door AOC op de hoogte gesteld.

"Het is verheugend om te zien dat Active Ownership haar belang in Fagron is blijven uitbreiden sinds zij in oktober 2022 voor het eerst instapte", zei CEO Rafael Padilla van Fagron in een toelichting.

"Door ons belang uit te breiden tot boven 10 procent van de aandelen, spreken we ons vertrouwen uit in de toekomstige ontwikkeling van Fagron en in haar uitstekende managementteam", vulde Klaus Röhrig van Active Ownership aan, de entiteit die AOC controleert.

Röhrig is sinds mei 2023 ook toegetreden tot het bestuur van Fagron.

Door: ABM Financial News.

pers@abmfn.be

Redactie: +32(0)78 486 481

© Copyright ABM Financial News B.V. All rights reserved. Any redistribution, duplication or archiving prohibited. ABM Financial News B.V. and the provider of this website/application do not warrant the accuracy of any News Content provided and shall not be liable for any errors, inaccuracies or delays in the content, or for any actions taken in reliance thereon.