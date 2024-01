AEX start handelsweek vermoedelijk lager

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs gaat maandag naar verwachting een lagere opening tegemoet. Futures op de AEX index noteerden ongeveer een uur voor de beursgong op een verlies van 0,3 procent.

Afgelopen week koerste de AEX op weekbasis nog ongeveer een procent lager naar 778,70 punten. De ‘renterally’ van december, toen de toelichting van Fed-voorzitter Jerome Powell bij het rentebesluit 'dovish' werd geïnterpreteerd, werd in januari ingeruild voor twijfel, nadat uit de notulen van het besluit een meer terughoudend beeld naar voren kwam.

Oplopende rentes en winstnemingen bij vooral technologie-aandelen beheersten het beeld op aandelenbeurzen tijdens de eerste handelsdagen van 2024.

Op Wall Street wisten de hoofdindices vrijdag na de vrijgave van het banenrapport nog wel nipt in het groen te sluiten, maar een winstreeks van maar liefst negen handelsweken werd wel doorbroken. Techbeurs Nasdaq daalde op weekbasis 3,2 procent, terwijl het verlies voor de Dow beperkt bleef tot 0,6 procent.

Het banenrapport schetste een beeld van een robuuste arbeidsmarkt in december met een onveranderde werkloosheid van 3,7 procent en een banengroei van 216.000, waar werd gerekend op een stijging van 170.000. "Een snelle renteverlaging is nu niet nodig”, oordeelde econoom James Knightley van ING.

De markt leek het met Knightley eens te zijn, want het rendement op de tienjarige Amerikaanse staatsobligatie sloot vrijdag voor het eerst sinds ruim drie weken weer boven de vier procent.

Chinese beurzen flink lager

De beurzen in Hongkong en Shanghai daalden vanochtend respectievelijk 2,2 procent en 1,3 procent, terwijl de verliezen voor Sydney en Seoel beperkt bleven tot een half procent. De beurs in Tokio bleef gesloten vanwege een feestdag.

Onder meer nieuws dat de Chinese schaduwbank Zhongzhi Enterprise Group vrijdagavond faillissement aan vroeg, woog op het sentiment. De groep werkt onder meer als intermediair voor leningen tussen vermogende particulieren en bedrijven, en volgens nieuwsmedia zijn de schulden opgelopen tot 65 miljard dollar. De aanvraag voor een faillissement kwam niet als een verrassing.

De Amerikaanse olie-future koerste daarnaast vanochtend anderhalf procent lager naar 72,74 dollar per vat.

Beleggers maken zich ondertussen op voor de start van het cijferseizoen. BlackRock en Delta Air Lines zullen op donderdag het Amerikaanse cijferseizoen openen. Maar vrijdag barst het cijferseizoen in de VS pas echt los. Dan openen de grootbanken Bank of America, Citi, JPMorgan en Wells Fargo de boeken. Ook UnitedHealth komt met een update.

Op het Damrak wordt het startschot gegeven door Shell, dat vandaag een eerste update over het vierde kwartaal geeft. Op donderdag volgt er een update van Fastned.

Bedrijfsnieuws

De FPSO Sepetiba van SBM Offshore is per 2 januari officieel door de Braziliaanse staatsoliemaatschappij Petrobras in dienst genomen. De bekendmaking kwam nadat de FPSO gedurende 72 uur olie produceerde. FPSO Sepetiba is voor een termijn van 22,5 jaar verhuurd.

TomTom en Mitsubishi Electric gaan samenwerken voor technologie om zelfrijdende auto’s mogelijk te maken.

Pharming Group boekte in het afgelopen jaar 19 procent meer omzet en verhoogde de omzetverwachting.

Berenberg verhoogde het koersdoel voor RELX van 32,70 naar 33,00 pond, bij handhaving van het koopadvies. En Kepler Cheuvreux verhoogde het koersdoel voor ING van 19,00 naar 19,10 euro, met herhaling van de koopaanbeveling.

Slotstanden Wall Street

De S&P 500 index sloot vrijdag 0,2 procent in het groen op 4.697,24 punten en de Nasdaq won 0,1 procent naar 14.524,07 punten. De Dow Jones-index kon ook 0,1 procent bijschrijven op 37.466,11 punten.

