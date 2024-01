Aziatische beurzen noteren in het rood

(ABM FN-Dow Jones) De Aziatische beurzen noteerden maandag eensgezind lager.

De beurzen in Hongkong en Shanghai daalden vanochtend respectievelijk 2,2 procent en 1,3 procent, terwijl de verliezen voor Sydney en Seoel beperkt bleven tot een half procent. De beurs in Tokio bleef gesloten vanwege een feestdag.

Onder meer nieuws dat de Chinese schaduwbank Zhongzhi Enterprise Group vrijdagavond faillissement aan vroeg, woog op het sentiment. De groep werkt onder meer als intermediair voor leningen tussen vermogende particulieren en bedrijven, en volgens nieuwsmedia zijn de schulden opgelopen tot 65 miljard dollar.

De aanvraag voor een faillissement kwam niet als een verrassing.

De Amerikaanse olie-future koerste daarnaast vanochtend anderhalf procent lager naar 72,74 dollar per vat.

De Europese beurzen lijken zich op te maken voor een licht lagere opening, nadat Wall Street vrijdagavond nog nipt hoger sloot.

Door: ABM Financial News.

