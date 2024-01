Europese beurzen openen naar verwachting lager

(ABM FN-Dow Jones) De Europese beurzen gaan maandag een lagere opening tegemoet, in navolging van de verliezen in Azië.

IG voorziet een openingsverlies van 21 punten voor de Duitse DAX, een min van 17 punten voor de Franse CAC 40 en een daling van 18 punten voor de Britse FTSE 100.

De Europese beurzen zijn vrijdag lager gesloten, na een toch wel matige eerste week van het jaar. De Europese beurzen rondden een wat warrige eerste week van het nieuwe jaar af, nadat beleggers vrijdag reageerden op de inflatiecijfers uit de eurozone en het Amerikaanse banenrapport van december.

De inflatie in de eurozone steeg in december naar 2,9 procent op jaarbasis, vergeleken met 2,4 procent de maand ervoor. Echter, het was wel minder dan de verwachting van 3,0 procent volgens een Reuters-enquête onder economen.

In de VS bleek uit het banenrapport van december dat werkgevers deze maand 216.000 banen hebben toegevoegd, wat ruimschoots de consensusschatting van 170.000 overtrof, terwijl het werkloosheidspercentage onveranderd bleef op 3,7 procent.

En dit soort cijfers zorgen voor twijfel onder beleggers. Koelt de economie wel voldoende af voor een eerste renteverlaging, vragen zij zich af.

"Op eerste gezicht een sterk rapport qua banengroei, werkloosheid en loongroei. Dus voor de Fed geen reden om haast te hebben met renteverlagingen", zei Philip Marey van Rabobank. Maar wanneer wordt gekeken naar de sectoren waar de groei vandaan komt, dan zijn die vooral 'a-cyclisch', aldus de analist, met bijvoorbeeld de gezondheidszorg en de overheid. "De cyclische sectoren, zoals de horeca, zijn nog met een inhaalslag bezig van corona. Kortom, onderliggend toch meer cyclische zwakte dan op het eerste gezicht", aldus Marey. Ook de markt leek dit te zien en de tienjaarsrente in de VS viel terug van 4,10 naar 3,98 procent.

Stijgers en dalers

Het aandeel Rémy Cointreau daalde vrijdag met 12 procent. Aanleiding was het onderzoek door de Chinese autoriteiten naar dumping. Ook sectorgenoot Pernod Ricard had het lastig en daalde met 3,6 procent.

In Parijs werd de lijst aangevoerd door Essilorluxottica met een winst van 1,4 procent.

In Frankfurt was Commerzbank de grootste stijger en kon 2,2 procent bijschrijven. BASF daarentegen verloor bijna 2 procent.

Een opvallende uitblinker was Syensqo in Brussel. Het aandeel won 4,5 procent na een koopadvies van JPMorgan.

Euro STOXX 50 4.463,51 (-0,23%)

STOXX Europe 600 476,38 (-0,27%)

DAX 16.594,21 (-0,14%)

CAC 40 7.420,69 (-0,40%)

FTSE 100 7.689,61 (-0,43%)

SMI 11.185,90 (-0,34%)

AEX 778,70 (-0,21%)

BEL 20 3.717,81 (-0,11%)

FTSE MIB 30.440,95 (+0,12%)

IBEX 35 10.164,50 (-0,18%)

AMERIKAANSE AANDELEN

Wall Street opent volgens de Amerikaanse futures maandag een rode start tegemoet.

De Amerikaanse beurzen zijn vrijdag nagenoeg vlak gesloten, maar voor het eerst in negen weken op weekbasis wel lager gesloten.

Het was vrijdag een relatief beweeglijke handelssessie waarbij de futures gedurende de dag in het rood noteerden, maar na de publicatie van werkgelegenheidscijfers een aardige opleving lieten zien. Echter, daarna werden de winsten toch weer ingeleverd en werd de vrijdag nagenoeg vlak afgesloten.

Zo zijn de drie belangrijkste indices allemaal na een winnende reeks van negen weken lager gesloten. De Nasdaq verloor op weekbasis ongeveer 3 procent, de S&P 500 1,5 procent en de Dow Jones is op weekbasis 0,7 procent gedaald.

De onduidelijkheid vanuit de Fed en conflicterende economische data zorgde in de eerste week van het nieuwe beursjaar toch wel voor wat twijfel bij beleggers over het tempo waarin de centrale banken de beleidsrente gedurende 2024 zullen verlagen.

Econoom James Knightley van ING zei te verwachten dat de Amerikaanse centrale bank tot mei zal wachten met het verlagen van de rente. "Een snelle renteverlaging is niet nodig", oordeelde Knightley.

Daarnaast werd bekend dat de Amerikaanse fabrieksorders waren gestegen, maar daarentegen was de Amerikaanse dienstensector gedaald, die nog maar een lichte groei vertoonde.

Ook de Amerikaanse tienjaarsrente beleefde een volatiele sessie vrijdag met een hoogste koers van 4,10 procent en een laagste koers van 3,95 procent. Uiteindelijk werd de week afgesloten op 4,04 procent.

De olieprijzen liepen vrijdag op, vooral gedreven door aanhoudende onrust in het Midden-Oosten. Een vat WTI-olie noteerde 2,2 procent hoger op 73,81 dollar en wist op weekbasis zo’n 3 procent bij te schrijven.

Het muntpaar euro/dollar steeg licht naar 1,0935.

Stijgers en dalers

Apple verloor vrijdag opnieuw terrein en moest 0,4 procent inleveren. De hele week stond het aandeel onder druk na rapporten van analisten die twijfelen over het succes van de recente Iphone lanceringen. Vandaag was daar opnieuw slecht nieuws , nadat The New York Times meldde dat het ministerie van Justitie een antitrustzaak tegen de iPhone-maker voorbereidt, die wellicht al dit jaar zou kunnen worden aangespannen.

De aandelen van het fitnessbedrijf Peloton stegen 9,6 procent, na een stijging van 14 procent tijdens de voorgaande sessie, na nieuws over de samenwerking met TikTok.

De aandelen van groothandel Costco stegen vrijdag met 1,2 procent, nadat het bedrijf in december een enorme omzetstijging rapporteerde en donderdag publiceerde dat de omzet vorige maand met 9,9 procent op jaarbasis steeg naar 26,15 miljard dollar. Dit was mede te danken aan het e-commercesegment.

S&P 500 index 4.697,24 (+0,18%)

Dow Jones index 37.466,11 (+0,07%)

Nasdaq Composite 14.527,07 (+0,09%)

AZIE

De Aziatische beurzen noteerden maandag lager. Zhongzhi Enterprise Group, een Chinese schaduwbankier, heeft faillissement aangevraagd.

De beurs in Tokio is gesloten vandaag. Dinsdag gaan de deuren weer open.

Nikkei 225 33.377,42 (slotstand 5 januari)

Shanghai Composite 2.893,67 (-1,2%)

Hang Seng 16.175,91 (-2,2%)

VALUTA

De euro/dollar noteerde op 1,0935. Bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op vrijdag bewoog het muntpaar nog op 1,0935 en bij het sluiten van de Europese beurzen stond er 1,0960 op de borden.

USD/JPY Yen 144,38

EUR/USD Euro 1,0935

EUR/JPY Yen 157,88

MACRO-AGENDA:

11:00 Consumentenvertrouwen en econ. sentiment - December (eur)

21:00 Consumentenkrediet - December (VS)

BEDRIJFSNIEUWS:

00:00 Shell - Kwartaalupdate

