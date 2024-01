Valse start in 2024

(ABM FN-Dow Jones) Historisch gezien komen de aandelenbeurzen vaak prima uit de startblokken, maar dat was dit jaar niet het geval.

In de eerste week van het nieuwe beursjaar leek er bij beleggers toch wat twijfel ontstaan over het tempo waarin de centrale banken de beleidsrente gedurende 2024 zullen verlagen. Heel gek is dat ook niet, want vanuit de Fed komt er weinig duidelijkheid. Zo zorgde eind vorig jaar Jerome Powell hoogstpersoonlijk voor één van de sterkste eindejaarrally’s in tijden door te verkondigen dat de rentepiek is gezien en de aandacht is verschoven naar het verlagen van de rente. Er werden in de beruchte ‘dot plot’ zelfs drie rentedalingen ingetekend.

Echter, de notulen van december die afgelopen week gepubliceerd werden, schetsen een veel genuanceerder beeld. De notulen waren lang niet zo 'dovish' als de toelichting van voorzitter Jerome Powell op het laatste rentebesluit en suggereerden dat renteverlagingen nog niet direct ophanden zijn.

Men is nog uitermate voorzichtig en de leden van de Fed lijken het beleid nog wel enige tijd restrictief te willen houden, voordat de overwinning op de inflatie wordt uitgeroepen. Sommige Fed-leden menen zelfs dat in het licht van de huidige omstandigheden de rentestanden voor een langere periode op dit niveau gehouden moeten worden.

Qua economische data hield het niet over en hebben met name Europa en China het lastig. Ook in de VS blijken de industrie, en inmiddels ook de dienstensector verzwakken. De arbeidsmarkt blijft echter bovengemiddeld. En in de VS draait de economie voor 70 procent op de consument en is dus die arbeidsmarkt ongelofelijk belangrijk. Vrijdag werd weer bekend dat er meer banen zijn bijgekomen in december dan verwacht en bleef het werkloosheidspercentage stabiel op 3,7 procent.

Kanttekening is wel dat van de laatste 11 rapporten de cijfers van de maand ervoor flink neerwaarts werden bijgesteld en ook vrijdag was het toch allemaal iets minder rooskleurig dan eerder voorgesteld.

Wat ook opviel afgelopen week is dat de inflatie weer is gestegen, hoewel licht. En dus liep ook de rente weer op.

De AEX verloor in de eerste handelsweek een procent en het waren vooral de technologiefondsen die de index onder druk zette. Hulp kwam er van de zwaargewichten Shell en Unilever en Ahold Delhaize en NN Group waren de grootste stijgers. Zo lijkt er wat sectorrotatie plaats te vinden van groei naar waarde-aandelen.

Die trend was ook zichtbaar in andere delen van Europa, waarbij ook de koersdalingen opvielen van de bedrijven die zich bezighouden met luxegoederen of mode. In de VS viel de koersdruk van Apple op, onder meer na een verkoopadvies van Barclays.

Januari en 2024

Uit een maandelijkse enquête onder beursexperts bleek dat zij nog vrij optimistisch zijn. Van de experts is 43,0 procent optimistisch gestemd en 20,2 procent pessimistisch.

Klik hier voor: ASML en NN toppers voor januari

"Men vindt de koersen wel heel enthousiast gestegen. Maar een netto score van 23 procent is nog steeds vrij hoog", merkte analist Corné van Zeijl van Cardano op.

De experts tipten voor januari ASML, NN Group en Ahold Delhaize als kansrijk. Volgens hen is het beter wegblijven bij Heineken, Randstad en vooral Philips.

En ook voor heel 2024 staat ASML bij de experts op 1. NN en DSM-Firmenich staan gezamenlijk op nummer 2. "En ook Adyen heeft nog veel in te halen, zo denken de experts."

Bij de floppers voor 2024 staat Philips bovenaan. "De herstelrally van Philips vindt men blijkbaar te hard gegaan. Vandaar dat het aandeel bij de floppers bovenaan staat", aldus Van Zeijl. Dan volgen Besi, ArcelorMittal en Heineken.

