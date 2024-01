Wall Street sluit de laatste dag van de week nagenoeg vlak af Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De Amerikaanse beurzen zijn vrijdag nagenoeg vlak gesloten, maar voor het eerst in negen weken op weekbasis wel lager gesloten. De toonaangevende S&P 500 index sloot 0,2 procent in het groen op 4.697,24 punten en de Nasdaq won 0,1 procent naar 14.524,07 punten. De Dow Jones-index kon ook 0,1 procent bijschrijven op 37.466,11 punten. Het was vrijdag een relatief beweeglijke handelssessie waarbij de futures gedurende de dag in het rood noteerden, maar na de publicatie van werkgelegenheidscijfers een aardige opleving lieten zien. Echter, daarna werden de winsten toch weer ingeleverd en werd de vrijdag nagenoek vlak afgesloten. Zo zijn de drie belangrijkste indices allemaal na een winnende reeks van negen weken lager gesloten. De Nasdaq verloor op weekbasis ongeveer 3 procent, de S&P 500 1,5 procent en de Dow Jones is op weekbasis 0,7 procent gedaald. De onduidelijkheid vanuit de Fed en conflicterende economische data zorgde in de eerste week van het nieuwe beursjaar toch wel voor wat twijfel bij beleggers over het tempo waarin de centrale banken de beleidsrente gedurende 2024 zullen verlagen. Econoom James Knightley van ING zei te verwachten dat de Amerikaanse centrale bank tot mei zal wachten met het verlagen van de rente. "Een snelle renteverlaging is niet nodig", oordeelde Knightley. Ook werd bekend dat de Amerikaanse fabrieksorders waren gestegen, maar daarentegen was de Amerikaanse dienstensector gedaald, die nog maar een lichte groei vertoonde. Ook de Amerikaanse tienjaarsrente beleefde een volatiele sessie vrijdag met een hoogste koers van 4,10 procent en een laagste koers van 3,95 procent. Uiteindelijk werd de week afgesloten op 4,04 procent. De olieprijzen liepen vandaag op, vooral gedreven door aanhoudende onrust in het Midden-Oosten. Een vat WTI-olie noteerde 2,2 procent hoger op 73,81 dollar en wist op weekbasis zo’n 3 procent bij te schrijven. Het muntpaar euro/dollar steeg licht naar 1,0935. Stijgers en dalers Apple verloor opnieuw terrein en moest 0,4 procent inleveren. De hele week staat het aandeel onder druk na rapporten van analisten die twijfelen over het succes van de recente Iphone lanceringen. Vandaag was daar opnieuw slecht nieuws , nadat The New York Times meldde dat het ministerie van Justitie een antitrustzaak tegen de iPhone-maker voorbereidt, die wellicht al dit jaar zou kunnen worden aangespannen. De aandelen van het fitnessbedrijf Peloton stegen 9,6 procent, na een stijging van 14 procent tijdens de voorgaande sessie, na nieuws over de samenwerking met TikTok. De aandelen van groothandel Costco stegen vrijdag met 1,2 procent, nadat het bedrijf in december een enorme omzetstijging rapporteerde en donderdag publiceerde dat de omzet vorige maand met 9,9 procent op jaarbasis steeg naar 26,15 miljard dollar. Dit was mede te danken aan het e-commercesegment. Bron: ABM Financial News

