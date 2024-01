Olieprijzen sluiten de week hoger af Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De olieprijzen zijn vrijdag hoger gesloten, terwijl de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Anthony Blinken zich voorbereidde op een bezoek aan het Midden-Oosten om te proberen te voorkomen dat het conflict tussen Israël en Gaza zich uitbreidt. Bij een settlement van 73,81 dollar werd een vat West Texas Intermediate vrijdag 2,2 procent duurder. De olieprijzen wisten vrijdag te herstellen van de verliezen van de vorige dag die werden veroorzaakt door een overwegend bearish EIA-rapport waarin een groter dan verwachte afname van de voorraden ruwe olie werd gecompenseerd door een grote voorraad benzine en destillaat brandstoffen. En zo wist de prijs van ruwe olie de eerste week van 2024 met winst van grofweg 3 procent af te sluiten. Dit na een slecht 2023, als gevolg van onder meer de zorgen over de wereldwijde vraag en de toename van de productie door landen zoals de VS. Aanvallen op de scheepvaart in de Rode Zee door Iran gesteunde Houthi-rebellen in Jemen hebben geleid tot de vrees voor een breder conflict dat de oliestromen uit het Midden-Oosten aanzienlijk zou kunnen beperken. Echter, tot nu toe hebben veranderingen in de scheepvaartroutes geleid tot een grotere vraag naar Amerikaanse ruwe olie, waardoor die export is gestegen. "Aangezien een snelle de-escalatie nauwelijks denkbaar is, zijn wij van mening dat de olieprijzen goed ondersteund moeten blijven", zegt Carsten Fritsch, grondstoffenanalist bij Commerzbank. Bron: ABM Financial News

