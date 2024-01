Beweeglijk Wall Street koerst af op licht hoger slot Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De Amerikaanse beurzen noteerden vrijdag met nog een paar uur handel te gaan licht hoger, na een relatief beweeglijke handelssessie. De toonaangevende S&P 500 index stond 0,3 procent in het groen op 4.702,52 punten en de Nasdaq won 0,3 procent tot 14.557,60 punten. De Dow Jones-index kon 0,1 procent bijschrijven op 37.494,23 punten. Het was vrijdag een relatief beweeglijke handelssessie waarbij de futures gedurende de dag in het rood noteerden, maar na de publicatie van werkgelegenheidscijfers een aardige opleving lieten zien. Echter, deden de koersen toch weer een stapje terug en handelen de indices iets hoger voor de dag. In gesprek met ABM Financial News merkte Bernard Keppenne, hoofdeconoom bij CBC Banque, op dat het banenrapport erg goed was, met een banengroei die veel sterker was dan verwacht. Maar ook de loongroei steeg, tegen de verwachting in. Ook werd bekend dat de Amerikaanse fabrieksorders waren gestegen, maar daarentegen was de Amerikaanse dienstensector gedaald, die nog maar een lichte groei vertoonde. De onduidelijkheid vanuit de Fed en conflicterende economische data zorgde in de eerste week van het nieuwe beursjaar toch wel voor wat twijfel bij beleggers over het tempo waarin de centrale banken de beleidsrente gedurende 2024 zullen verlagen. Zo liggen de drie belangrijkste indices allemaal op koers om de winnende reeks van negen weken te doorbreken. De Nasdaq lijkt af te stevenen op een weekverlies van 2,9 procent, de S&P 500 op een verlies van 1,3 procent en de Dow Jones is op weekbasis 0,9 procent gedaald. Ook de Amerikaanse tienjaarsrente beleefde een volatiele sessie vrijdag met een hoogste koers van 4,10 procent en een laagste koers van 3,95 procent. Op het moment van schrijven noteerde de koers op 4,03 procent. De olieprijzen liepen vandaag op, vooral gedreven door aanhoudende onrust in het Midden-Oosten. Een vat WTI-olie noteerde 2 procent hoger op 73,64 dollar. Het muntpaar euro/dollar steeg licht naar 1,0945. Stijgers en dalers De aandelen van het fitnessbedrijf Peloton stegen met bijna 8 procent, na een stijging van 14 procent tijdens de voorgaande sessie, na nieuws over de samenwerking met TikTok. De aandelen van groothandel Costco stegen vrijdag met 0,9 procent, nadat het bedrijf in december een enorme omzetstijging rapporteerde en donderdag publiceerde dat de omzet vorige maand met 9,9 procent op jaarbasis steeg naar 26,15 miljard dollar. Dit was mede te danken aan het e-commercesegment. Bron: ABM Financial News

ABM Financial News is leverancier van beursnieuws, -video en -data, zowel voor real-time handelsplatformen en dealingrooms als voor online en offline media uitgaven. De informatie in dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.