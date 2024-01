Europese beurzen sluiten de week lager af Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: Deutsche Börse AG

(ABM FN-Dow Jones) De Europese beurzen zijn vrijdag lager gesloten, na een toch wel matige eerste week van het jaar. De breed samengestelde STOXX Europe 600 index daalde 0,3 procent tot 476,38 punten, de Duitse DAX verloor 0,1 procent en sloot op 16.594,21 punten en voor de Franse CAC 40 resteerde een min van 0,4 procent op 7.420,69 punten. De Britse FTSE 100 noteerde 0,4 procent lager op 7.689,61 punten. De Europese beurzen rondden een wat warrige eerste week van het nieuwe jaar af, nadat beleggers vrijdag reageerden op de inflatiecijfers uit de eurozone en het Amerikaanse banenrapport van december. De inflatie in de eurozone steeg in december naar 2,9 procent op jaarbasis, vergeleken met 2,4 procent de maand ervoor. Echter, het was wel minder dan de verwachting van 3,0 procent volgens een Reuters-enquête onder economen. In de VS bleek uit het banenrapport van december dat werkgevers deze maand 216.000 banen hebben toegevoegd, wat ruimschoots de consensusschatting van 170.000 overtrof, terwijl het werkloosheidspercentage onveranderd bleef op 3,7 procent. En dit soort cijfers zorgen voor twijfel onder beleggers. Koelt de economie wel voldoende af voor een eerste renteverlaging, vragen zij zich af. "Op eerste gezicht een sterk rapport qua banengroei, werkloosheid en loongroei. Dus voor de Fed geen reden om haast te hebben met renteverlagingen", zei Philip Marey van Rabobank. Maar wanneer wordt gekeken naar de sectoren waar de groei vandaan komt, dan zijn die vooral 'a-cyclisch', aldus de analist, met bijvoorbeeld de gezondheidszorg en de overheid. "De cyclische sectoren, zoals de horeca, zijn nog met een inhaalslag bezig van corona. Kortom, onderliggend toch meer cyclische zwakte dan op het eerste gezicht", aldus Marey. Ook de markt leek dit te zien en de tienjaarsrente in de VS viel terug van 4,10 naar 3,98 procent. De olieprijzen liepen vandaag op, vooral gedreven door aanhoudende onrust in het Midden-Oosten. Een vat Brentolie noteerde 1,7 procent hoger op 78,94 dollar. Het muntpaar euro/dollar steeg licht naar 1,0945. Stijgers en dalers Het aandeel Rémy Cointreau daalde vrijdag met 12 procent. Aanleiding was het onderzoek door de Chinese autoriteiten naar dumping. Ook sectorgenoot Pernod Ricard had het lastig en daalde met 3,6 procent. In Parijs werd de lijst aangevoerd door Essilorluxottica met een winst van 1,4 procent. In Frankfurt was Commerzbank de grootste stijger en kon 2,2 procent bijschrijven. BASF daarentegen verloor bijna 2 procent. Een opvallende uitblinker was Syensqo in Brussel. Het aandeel won 4,5 procent na een koopadvies van JPMorgan. Tussenstanden Wall Street De Amerikaanse beurzen lieten na het banenrapport een opleving zien en noteerden rond het slot van Europa ongeveer 0,5 procent hoger. Bron: ABM Financial News

