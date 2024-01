AEX lager gesloten na Amerikaans banenrapport

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs is vrijdag met verlies gesloten, maar na het Amerikaanse banenrapport werden de verliezen van eerder op de dag wel grotendeels ingelopen.

De AEX index daalde 0,2 procent tot 778,70 punten, terwijl de AMX een verlies van 0,7 procent liet optekenen.

Het zwaartepunt van de handelsdag lag vrijdag bij het Amerikaans banenrapport. In december kwamen er in de VS 216.000 banen bij, terwijl de markt rekende op 170.000 banen. De werkloosheid noteerde ongewijzigd op 3,7 procent, waar een stijging tot 3,8 procent was voorzien, terwijl de lonen op jaarbasis met 4,1 procent stegen, tegen 4,0 een maand eerder. Voor de loongroei hadden economen juist gerekend op een afname tot 3,9 procent.

Marktanalist Philip Marey van Rabobank merkte op dat het rapport weliswaar sterk oogt, maar onderliggend toch wat zwakte liet zien. "Op het eerste gezicht een sterk rapport qua banengroei, werkloosheid en loongroei. Dus voor de Fed geen reden om haast te hebben met een renteverlaging", aldus Marey. "Maar wanneer wordt gekeken naar de sectoren waar de groei vandaan komt, dan zijn die vooral a-cyclisch", voegde hij toe.

Econoom James Knightley van ING zei te verwachten dat de Amerikaanse centrale bank tot mei zal wachten met het verlagen van de rente. "Een snelle renteverlaging is niet nodig", oordeelde Knightley.

De Amerikaanse tienjaarsrente liep eerder vandaag nog op tot boven de 4 procent, maar aan het einde van de Europese handelsdag was dit nog 3,981 procent.

Op macro-economisch vlak werd vrijdag in Europa bekend dat de inflatie in de eurozone in december is gestegen van 2,4 procent naar 2,9 procent, terwijl de producentenprijzen in november daalden met 8,8 procent.

Verder is Amerikaanse dienstensector in december licht gegroeid. De ISM-inkoopmanagersindex daalde wel van 52,7 naar 50,6. De Amerikaanse fabrieksorders zijn in november daarentegen op maandbasis gestegen met 2,6 procent, na een daling in oktober.

Olie werd vrijdag circa 2 procent duurder.

De euro/dollar steeg naar 1,0965. Bij aanvang van de handelsdag bewoog het muntpaar nog op 1,0945 en bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op donderdag stond er een stand van 1,0943 op de borden.

Stijgers en dalers

In de Amsterdamse hoofdgraadmeter sloten 8 van de 25 aandelen in het groen, aangevoerd door Besi met een winst van 1,4 procent. Sectorgenoot ASMI won 1,1 procent, terwijl ASML 0,3 procent verloor.

Randstad was met een verlies van 1,3 procent de sterkste daler onder de hoofdfondsen, gevolgd door Prosus en IMCD met verliezen van 1,1 procent en 0,9 procent.

In de AMX ging Alfen aan kop met een winst van 1,6 procent. Aalberts daalde 3,6 procent na een adviesverlaging van Bank of America.

Signify verloor 0,9 procent. Barclays is vrijdag gestart met het volgen van de verlichtingsspecialist met een Onderwogen advies en koersdoel van 31,00 euro. "Na de rally van circa 35 procent sinds november zien we nog maar een beperkt opwaarts potentieel", zei de bank in een toelichting.

Onder de kleinere fondsen presteerde Sif sterk met een winst van 2,9 procent. Renewi won 0,9 procent. Azerion verloor 1,8 procent. Ebusco daalde 2,9 procent.

Tussenstanden Wall Street

Rond het slot van de Amsterdamse beurs noteerde de toonaangevende S&P 500 index 0,5 procent hoger op 4.709,46 punten. De Dow Jones index steeg 0,2 procent en technologiebeurs Nasdaq noteerde 0,5 procent in het groen.