John Bean krijgt twee weken extra bedenktijd voor overname van Marel

Beeld: Marel

(ABM FN-Dow Jones) De IJslandse toezichthouder FSA heeft Marel op de hoogte gesteld dat het John Bean een uitstel van twee weken heeft verleend om een besluit te nemen over het wel of niet uitbrengen van een overnamebod op alle aandelen Marel. Dit liet Marel vrijdag weten in een persbericht. Met de verlenging zal John Bean uiterlijk 19 januari 2024 haar intenties duidelijk moeten maken. Marel is nog bezig met het beoordelen van het niet-bindende voorstel van John Bean. Hierbij voert het samen met zijn adviseurs voorbereidende gesprekken met John Bean als onderdeel van deze beoordeling. Op dit moment bestaat er geen zekerheid of het tot een bindend aanbod komt, noch onder welke voorwaarden een dergelijk bod zou kunnen worden gedaan. Op 13 december werd duidelijk dat John Bean een overnamebod van 3,40 euro per aandeel Marel overweegt. Bron: ABM Financial News

