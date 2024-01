Futures Wall Street dieper in rood na meevallende banengroei Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: NYSE

(ABM FN-Dow Jones) Wall Street gaat vrijdag een lagere opening tegemoet, na een banenrapport dat door de markt als sterk wordt geïnterpreteerd. De verliezen op aandelen liepen verder op en de Amerikaanse tienjaarsrente steeg, een signaal dat het rapport sterk is en de Federal Reserve minder noodzaak zal zien om de rente te verlagen en mogelijk zelfs nog een keer de rente zal verhogen, iets waar voorzitter Tom Barkin van de Richmond Fed eerder deze week al voor waarschuwde. Futures op de S&P 500 index noteerden een half uur voor opening 0,4 procent lager en de Nasdaq kan ook rekenen op een openingsverlies van 0,4 procent. De banengroei in december bleek met 216.000 veel sterker dan de 170.000 die was verwacht. Maar voor november en oktober werd de groei wel duidelijk naar beneden bijgesteld. De werkloosheid bleef 3,7 procent, hoewel vooraf was gerekend op een stijging naar 3,8 procent. De loongroei liep wel weer op, van 4,0 naar 4,1 procent, terwijl was gerekend op een afname naar 3,9 procent. De euro/dollar daalde vrijdag naar 1,0923 en de Amerikaanse tienjaarsrente steeg naar 4,057 procent. Later vanmiddag volgen nog de fabrieksorders en de inkoopmanagersindex voor de dienstensector van ISM. Donderdag liet deze index van S&P Global een stijging zien van 50,8 naar 51,4, ofwel een groeiversnelling van de dienstensector. Vooralsnog is het geen goede start van het nieuwe jaar. Stijgende rentes en winstnemingen bij vooral technologie-aandelen beheersten de afgelopen dagen het beeld op beurzen. Beleggers wachtten na de sterke koersstijgingen met het nemen van winst, om belasting over die koersstijgingen uit te stellen, de 'capital gains tax'. Nu worden de winsten alsnog genomen en de aandelen verkocht, zo vermoedt James St. Aubin van Sierra Mutual Funds. Opnieuw lijkt het aandeel Apple onder druk te komen. De openingsindicatie is een koersdaling van 0,4 procent. Foxconn, een belangrijke leverancier van Apple, meldde over december een flinke omzetdaling. Slotstanden De S&P 500 index daalde donderdag 0,3 procent tot 4.688,68 punten en de Nasdaq daalde 0,6 procent tot 14.510,30 punten. De Dow Jones index sloot nagenoeg vlak op 37.440,34 punten. Bron: ABM Financial News

