Omzet Foxconn onder druk

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Foxconn heeft in december minder omzet behaald. Dat bleek vrijdag uit de maandcijfers van de belangrijke toeleverancier van Apple. De fabrikant uit Taiwan, formeel genaamd Hon Hai Precision Industry, meldde een omzetdaling van bijna 27 procent op jaarbasis, en op maandbasis daalde de omzet met meer dan 29 procent, tot 460 miljard Taiwanese dollar. December is daarmee de tweede maand op rij dat de omzet van Foxconn daalde. In november daalde de omzet met 12,3 procent op maandbasis. In heel 2023 bedroeg de omzet 6,2 biljoen dollar, een daling van 7,0 procent in vergelijking tot 2022. Apple lijkt vrijdag 0,6 procent lager te openen. De afgelopen dagen stond het aandeel al flink onder druk. Bron: ABM Financial News

