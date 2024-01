Europese beurzen over brede linie lager Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De Europese beurzen noteerden vrijdag rond het middaguur duidelijk in het rood. De breed samengestelde STOXX Europe 600 index daalde ruim een procent tot 472,63 punten, de Duitse DAX presenteerde een verlies van een procent op 16.456,69 punten en voor de Franse CAC 40 resteerde een min van 1,3 procent op 7.354,52 punten. De Britse FTSE 100 noteerde 0,9 procent lager op 7.656,35 punten. De rentes liepen vandaag ook weer op, zowel in Europa als in de VS. Verder lijkt de relatie tussen China en Europa verder te verslechteren. "Het Chinese Ministerie van Handel kondigde vanochtend aan dat zij een onderzoek heeft ingesteld naar vermeende dumping van verschillende Europese sterke dranken, zoals brandy en cognac", aldus marktanalist Bas van Geffen van Rabobank. "Een verband met het EU-onderzoek naar oneerlijke staatssubsidie voor producenten van elektrische auto's is echter snel gemaakt", meent Van Geffen. Vanochtend werd al bekend dat de inflatie in de eurozone in december steeg van 2,4 naar 2,9 procent, terwijl de producentenprijzen in november daalden met 8,8 procent. Het muntpaar euro/dollar daalde naar 1,0911. De olieprijzen stegen licht. Bedrijfsnieuws Het aandeel Rémy Cointreau staat vrijdag stevig onder druk. De drankenspecialist werd ruim 12 procent goedkoper op de beurs van Parijs. Aanleiding is het onderzoek door de Chinese autoriteiten naar dumping. Pernod Ricard daalde met 5,3 procent. Een opvallende uitblinker was Syensqo in Brussel. Het aandeel won 3,0 procent na een koopadvies van JPMorgan. In Frankfurt viel de koersdaling van Siemens van 2,4 procent op. Futures Wall Street De Amerikaanse beurzen gaan vrijdag een lagere opening tegemoet. Futures op de S&P 500 index noteerden tot bijna een half procent in het rood. Bron: ABM Financial News

ABM Financial News is leverancier van beursnieuws, -video en -data, zowel voor real-time handelsplatformen en dealingrooms als voor online en offline media uitgaven. De informatie in dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.