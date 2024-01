Koersalarm: China zet aandeel Remy Cointreau onder druk Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Het aandeel Rémy Cointreau staat vrijdag stevig onder druk. De drankenspecialist werd ruim 11 procent goedkoper op de beurs van Parijs. Reden voor deze koersdaling is China, aldus marktanalist Bas van Geffen van Rabobank. "Het Chinese Ministerie van Handel kondigde vanochtend aan dat zij een onderzoek heeft ingesteld naar vermeende dumping van verschillende Europese sterke dranken, zoals brandy en cognac", aldus Van Geffen. Aanleiding is een klacht van een Chinese producent. "Een verband met het EU-onderzoek naar oneerlijke staatssubsidie voor producenten van elektrische auto’s is echter snel gemaakt", meent Van Geffen. De Franse president Macron was een van de grootste voorstanders van dit onderzoek naar Chinese staatsteun, wat enkele maanden geleden is begonnen. "Het is uiteraard puur toeval dat China nu een tegenactie aankondigt die voornamelijk Franse producenten kan raken…" Daarmee lijkt de toon volgens Van Geffen voor 2024 gezet: de geopolitieke en handelsrelaties tussen de verschillende machtsblokken blijven voorlopig gespannen. Een verbetering van de verhoudingen lag volgens Rabobank echter ook niet in de lijn der verwachting. Bron: ABM Financial News

