Opnieuw rode beursdag: geen enkele stijger in AEX

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs heeft ook vrijdag weer met tegenwind te kampen. Aan het einde van de ochtend noteerde de AEX een procent lager op 772,88 punten.

De rente blijft de bepalende factor op de financiële markten. De tienjaarsrentes in Duitsland en de VS veerden gisteren en vandaag toch weer wat op. Die beweging wordt voor analisten van KBC vooral verklaard door de boodschap die de Federal Reserve met de publicatie van de notulen van de laatste rentevergadering gaf: ja, de beleidsrente zal dit jaar dalen, maar wanneer en hoevaak, dat is dé grote vraag. Veel zal volgens KBC afhangen van de mate waarin de economie al dan niet een zachte landing kan maken.

Investment manager Simon Wiersma van ING adviseert beleggers om wat verder vooruit te kijken. "De economisch groei neemt dit jaar wat af, de inflatie vertraagt verder en dat geeft centrale banken later dit jaar ruimte om de beleidsrente te verlagen. En de vraag of dit al in maart of pas in juni gebeurt, is daarbij niet zo belangrijk."

Naast het Amerikaanse banenrapport voor december, staan er nog een Amerikaanse inkoopmanagersindex voor de dienstensector en de fabrieksorders in de VS op het menu vandaag.

Zojuist werd al bekend dat de inflatie in de eurozone in december steeg van 2,4 naar 2,9 procent, terwijl de producentenprijzen in november daalden met 8,8 procent.

De euro/dollar daalde naar 1,0903 en de Duitse tienjaarsrente op 2,169 procent. De Amerikaanse variant noteerde op 4,038 procent.

Olie werd bijna een procent duurder.

Stijgers en dalers

In de AEX waren er geen stijgers. Philips en Unilever waren met verliezen van 0,2 en 0,3 procent de kleinste dalers. IMCD en Randstad verloren 1,8 procent en Adyen daalde zelfs met 2,1 procent, ondanks dat Barclays het koersdoel voor de Amsterdamse betaalspecialist verhoogde van 900 naar 1.300 euro.

"We beschouwen Adyen als de best gepositioneerde betaalspecialist in Europa. En zelfs met aanhoudende volatiliteit, zien we opwaarts potentieel in onze conservatieve taxaties, en de sterke groei bij Platforms helpt hierbij. Dus Overwogen", schreven de analisten.

Galapagos was de enige stijger in de AMX met 0,3 procent. Nadat woensdag een samenwerking met BirdGene Biosciences werd aangekondigd, volgde gisterenavond er een met Thermo Fisher.

Aperam en Aalberts waren de grootste dalers met verliezen van 2,5 en 5,3 procent.

Signify verloor 2,0 procent. Barclays is vrijdag gestart met het volgen van Signify met een Onderwogen advies en een koersdoel van 31,00 euro. "Na de rally van circa 35 procent sinds november zien we nog maar beperkt opwaarts potentieel", aldus Barclays.

Bij de smallcaps gingen alleen Nedap en Lucs Bols hoger. PostNL daalde 2,2 procent, Azerion 2,4 procent en Ebusco 2,8 procent.