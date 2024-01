Barclays ziet weinig opwaarts potentieel voor Signify Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Barclays is vrijdag gestart met het volgen van Signify met een Onderwogen advies en een koersdoel van 31,00 euro. Dit bleek uit een rapport van de Britse bank. "De toekomstige rendementen ogen minder aantrekkelijk", altijd de analisten. Reden voor hen om de opvolging van het aandeel te beginnen met een Onderwogen advies. Meer dan de helft van de inkomsten van Signify zijn niet gerelateerd aan de woningmarkt. "En daar zijn we voorzichtig over." Anderzijds denkt Barclays dat de consumentendivisie van Signify dit jaar te kampen krijgt met matige volumes en een tegenzittende prijsontwikkeling. "Na de rally van circa 35 procent sinds november zien we nog maar beperkt opwaarts potentieel", aldus Barclays. Het aandeel Signify daalde vrijdag 1,8 procent naar 28,54 euro. Bron: ABM Financial News

