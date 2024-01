AEX kleurt vrijwel volledig rood Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De AEX index koerste vrijdag kort na de beursgong 0,7 procent lager op 775,14 punten, terwijl de Midkap 1,2 procent prijs gaf. Onder de vrijwel volledig roodgekleurde hoofdfondsen waren Prosus en Besi met verliezen van ongeveer anderhalf procent de grootste dalers. NN en Unilever boekten kleinen winsten, net als ArcelorMittal. In de AMX daalde Signify drie procent naar 28,18 euro. Handelaar Bert van der Pol van Today's Group wees op een rapport van Barclays. Het aandeel wordt voortaan gevolgd door de analisten van de Brits bank met een Onderwogen advies en een koersdoel van 31,00 euro. Aalberts was de grootste daler met vier procent. Just Eat Takeaway kreeg een koersdoelverhoging van JPMorgan, maar noteerde toch wat lager. In de AScX won Pharming een half procent en steeg Renewi met een procent. Ebusco daalde ruim twee procent. Bron: ABM Financial News

ABM Financial News is leverancier van beursnieuws, -video en -data, zowel voor real-time handelsplatformen en dealingrooms als voor online en offline media uitgaven. De informatie in dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.