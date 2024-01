JPMorgan verhoogt koersdoel Just Eat Takeaway

(ABM FN-Dow Jones) JPMorgan Research heeft in aanloop naar de cijferrapportage op 17 januari het koersdoel voor Just Eat Takeaway verhoogd van 14,37 naar 14,94 Britse pond, met handhaving van het Neutraal advies. Het koersdoel heeft een tijdshorizon van twee jaar.

Het aandeel Just Eat Takeaway sloot donderdag in Londen op 11,88 pond.

De analisten verwachten dat Just Eat in het Verenigd Koninkrijk en Ierland in het afgelopen kwartaal meer orders heeft verwerkt, na zes kwartalen van negatieve groei. Dit geldt echter niet voor andere regio’s.

In Amerika en Noord-Europa rekent de zakenbank op een krimp van respectievelijk 12 procent en 5 procent. In de regio’s Zuid-Europa en Australië-Nieuw Zeeland zal de daling zelfs 20 procent bedragen, als gevolg van de tegenzittende economische omstandigheden.

Per saldo is JPMorgan wat negatiever dan de analistenconsensus over de orderontwikkeling in het vierde kwartaal, terwijl de Amerikaanse zakenbank juist relatief positief gestemd is over de winstvooruitzichten van de Nederlandse maaltijdbezorger, hetgeen tot uiting komt in de verhoging van het koersdoel.