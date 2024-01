JDE Peet's rondt Braziliaanse overname af Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) JDE Peet's heeft de overname van de Braziliaanse koffie en thee-activiteiten van JAV Group afgerond. Dit meldde de koffiespecialist met een notering aan het Damrak vrijdag voorbeurs. De acquisitie van Maratá werd op 24 juli vorig jaar aangekondigd. Financiële details werden niet vermeld. Maratá is vooral actief in het noordelijke deel van Brazilië. Het bedrijf heeft ongeveer 1.200 werknemers in dienst, exploiteert twee fabrieken en verkoopt zijn producten via een dicht en goed gevestigd distributienetwerk, volgens JDE Peet's. JDE Peet's is zelf vooral actief in de zuidelijke regio's van Brazilië. "De overname zal de schaal en de nationale dekking van JDE Peet's in Brazilië vergroten, een markt die aantrekkelijke vooruitzichten biedt voor zowel volume- als waardegroei", aldus het bedrijf dat een opvolger is van Douwe Egberts, dat in 1753 werd opgericht. JDE Peet's rekent op synergievoordelen, maar concretiseerde dit vrijdag niet. Bron: ABM Financial News

