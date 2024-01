Inflatie gedaald tot bijna een procent Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De inflatie in Nederland is in december gedaald naar 1,2 procent. Dit bleek vrijdag uit de snelle raming van het Centraal Bureau voor de Statistiek. In november stegen de prijzen nog met 1,6 procent. Exclusief energie bedroeg de inflatie in december 3,4 procent. In november was dat 4,2 procent. De inflatie zonder energie en motorbrandstoffen piekte in februari en maart met 8,1 procent en is sindsdien gedaald, aldus het statistiekbureau. In heel 2023 kwam de inflatie volgens het CBS uit op 3,8 procent. De definitieve cijfers publiceert het statistiekbureau op 11 januari. Bron: ABM Financial News

