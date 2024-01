Europese beurzen openen in het rood

(ABM FN-Dow Jones) De Europese beurzen gaan vrijdag een lagere opening tegemoet, in aanloop naar het Amerikaanse banenrapport en inflatiecijfers uit de eurozone.

IG voorziet een openingsverlies van 82 punten voor de Duitse DAX, een min van 29 punten voor de Franse CAC 40 en een daling van 38 punten voor de Britse FTSE 100.

De Europese beurzen sloten donderdag hoger, ondanks aanhoudende druk op technologie-aandelen. En beleggers bleven optimistisch ondanks zorgen over inflatie en hoge monetaire beleidsrentes.



De notulen van de laatste Fed-vergadering die woensdagavond verschenen, waren meer havikig dan voorzitter Jerome Powell na de vergadering had geklonken voor de markt. Toch stegen de aandelenmarkten, merkte IG op.

"Het banenrapport van ADP was ruim boven verwachting, maar liet toch een vertraging zien ten opzichte van november. Dat versterkt de hoop dat de Fed op koers ligt om de rente in de eerste helft van het jaar te verlagen", aldus analist Chris Beauchamp van IG. "Toch is de inflatiedraak nog niet verslagen, zoals de Duitse inflatiecijfers vandaag lieten zien."

Na de Fed-notulen zette de daling van tech- en andere groeiaandelen woensdagavond door, merkte investment manager Simon Wiersma van ING op, en dat was donderdag ook het geval in Europa. "Beleggers nemen hier en daar wat winst en maken even een pas op de plaats. Dat is heel normaal na de rally die we hebben gezien", zo stelde Wiersma van ING.

Donderdag bleek de dienstensector in de eurozone in december te zijn gekrompen, maar iets minder sterk dan in november. Hoofdeconoom Cyrus de la Rubia van Hamburg Commercial Bank ziet geen duidelijke signalen dat er spoedig kan worden teruggekeerd naar een robuuste groei.

De Franse inflatie liep op in december en ook de Duitse inflatie bleek te zijn gestegen in december, van 3,2 naar 3,7 procent.

De olieprijzen daalden na publicatie van de wekelijkse cijfers over de Amerikaanse olievoorraden. De voorraden ruwe olie daalden weliswaar sterker dan verwacht, met 5,5 miljoen vaten, maar daar stond tegenover dat de voorraden benzine en destillaten zoals stookolie in totaal met meer dan 20 miljoen vaten toenamen.

Bedrijfsnieuws

In Londen verloor het aandeel JD Sports maar liefst 27 procent na een winstwaarschuwing, door tegenvallende verkopen tijdens de feestdagen.

Sectorgenoot Adidas daalde 3,0 procent in Frankfurt en retailer Zalando leverde zelfs 4,1 procent in.

Next deed het beter. De retailer verhoogde zijn winstverwachtingen opnieuw na een sterke kerstperiode. Next won in Londen 5,7 procent.



Halfgeleiders stonden zwaar onder druk. STMicroelectronics verloor 4,0 procent in Parijs en Infineon leverde 2,1 procent in te Frankfurt. In Brussel daalde Melexis met 5,1 procent. De sectorgenoten stonden onder druk na een waarschuwing van Mobileye.

In Amsterdam leverde BE Semiconductor Industries 2,5 procent in. UBS haalde het aandeel van zijn kooplijst na de forse rally in 2023 en adviseert beleggers om een beter instapmoment af te wachten.



Treinenbouwer Alstom steeg in Parijs met 2,4 procent. Chemiereus Bayer won 2,4 procent en defensiegigant Rheinmetall won 2,7 procent.

Euro STOXX 50 4.474,01 (+0,58%)

STOXX Europe 600 477,68 (+0,69%)

DAX 16.617,29 (+0,48%)

CAC 40 7.450,63 (+0,52%)

FTSE 100 7.723,07 (+0,53%)

SMI 11.224,37 (+0,48%)

AEX 780,31 (+0,07%)

BEL 20 3.727,40 (+1,11%)

FTSE MIB 30.403,96 (+1,01%)

IBEX 35 10.182,40 (+1,28%)

AMERIKAANSE AANDELEN

Wall Street opent volgens de Amerikaanse futures vrijdag in het groen.

De Amerikaanse beurzen sloten donderdag overwegend lager, nadat vooral aandelen van de grootste bedrijven de S&P500 en Nasdaq omlaag trokken.



Wall Street heeft nu de eerste drie handelsdagen van het jaar met verlies afgesloten. De daling in een periode die traditioneel gereserveerd is voor de kerstrally, leverde de zwakste jaarstart op sinds 2016. Daar gingen wel negen weken met stijgende koersen aan vooraf.

James St. Aubin van Sierra Mutual Funds gaf donderdag een prozaïsche verklaring: beleggers wachtten na de sterke koersstijgingen met het nemen van winst, om belasting over die koersstijgingen uit te stellen. Nu worden de winsten alsnog genomen en de stukken verkocht.

Notulen van de Fed lieten woensdag zien dat de afzwakkende inflatie werd verwelkomd door de centrale bankiers, maar dat er nog onzekerheid is over het pad van de beleidsrente dit jaar. Volgens St. Aubin stond er niets in waardoor de markt van gedachten zou kunnen zijn veranderd.

Beleggers hopen dat macro-economische data zullen laten zien dat de Amerikaanse economie vertraagt in het tempo waarin de Fed de inflatiedoelstelling van 2 procent zal realiseren, maar zonder dat de winsten van bedrijven stevig teruglopen.

De ogen zijn vrijdag gericht op het officiële banenrapport over december. Beleggers hopen op banengroei met een afnemende loondruk. Commerzbank sluit niet uit dat het rapport gaat tegenvallen.

Het banenrapport van loonstrookjesverwerker ADP bleek donderdag nog mee te vallen. Het aantal banen steeg in december met 164.000, tegen 101.000 een maand eerder en een verwachting van 130.000.

Het aantal nieuwe steunaanvragen daalde in de week eindigend op 30 december flink, met 18.000 tot 202.000, bleek donderdag verder. De verwachting lag op 219.000.

Bedrijfsnieuws

Grote technamen zoals Alphabet, Apple en Microsoft verloren terrein, maar AI-barometer Nvidia sloot hoger. Farmaciebedrijven zoals Merck en Amgen deden het relatief goed en hielden de Dow Jones-index overeind.

Het aandeel Mobileye daalde 25 procent. Voorbeurs kwam het bedrijf met een omzetwaarschuwing en daar schrokken beleggers flink van. Het bedrijf stelde na gesprekken met belangrijke klanten dat de meesten nog goed gevulde voorraden hebben. Mobileye verwacht voor het eerste kwartaal een circa 50 procent lagere omzet ten opzichte van een jaar eerder.



Walgreens verloor 5 procent na een verlaging van het dividend.

Cal-Maine Foods steeg 2,6 procent, nadat de producent van verse eieren woensdagavond meldde dat drie procent van het pluimvee verloren is door de uitbraak van vogelgriep in de Amerikaanse staat Kansas. .

Conagra Brands presteerde in het afgelopen kwartaal ietwat teleurstellend en gaf een tegenvallende outlook. Het aandeel daalde 2,6 procent.

S&P 500 index 4.688,68 (-0,34%)

Dow Jones index 37.440,34 (+0,03%)

Nasdaq Composite 14.510,30 (-0,56%)

AZIE

De Aziatische beurzen noteerden vrijdag verdeeld, met winst in Tokio maar verlies in Shanghai.

Nikkei 225 33.411,09 (+0,4%)

Shanghai Composite 2.942,09 (-0,4%)

Hang Seng 16.562,66 (-0,5%)

VALUTA

De euro/dollar noteerde op 1,0933. Bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op donderdag bewoog het muntpaar nog op 1,0946 en bij het sluiten van de Europese beurzen stond er 1,0970 op de borden.

USD/JPY Yen 144,84

EUR/USD Euro 1,0933

EUR/JPY Yen 158,31

MACRO-AGENDA:

08:00 Detailhandelsverkopen - November (Dld)

11:00 Inflatie - December (eur)

11:00 Producentenprijzen - December (eur)

14:30 Banengroei en werkloosheid - December (VS)

16:00 Fabrieksorders - November (VS)

16:00 Inkoopmanagersindex diensten ISM - December (VS)

BEDRIJFSNIEUWS:

- Geen agendapunten