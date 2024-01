Olieprijs daalt Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De olieprijs is donderdag lager gesloten, nadat de wekelijke Amerikaanse olievoorraden een zeer sterke opbouw van voorraden benzine en destillaten lieten zien, wat ongunstig is voor de vraag naar ruwe olie. Een februari-future voor een vat West Texas Intermediate ruwe olie sloot 0,7 procent lager op 72,19 dollar. Brent-olie stond 0,9 procent lager op 77,55 dollar. De benzineprijs daalde zelfs met 2,2 procent. Volgens Bob Yawger van Mizuho kan de extra exportvraag de situatie redden voor de olieproducenten. De export van Amerikaanse ruwe olie steeg afgelopen week namelijk met 1,4 miljoen vaten per dag tot 5,3 miljoen vaten per dag. Dat wijst er op dat met name Europese kopers op dit moment liever goedkopere Amerikaanse olie inslaan, dan olie uit het Midden-Oosten, volgens Robert Yawger van Mizuho. "Internationale reders vrezen kennelijk aanvallen op open zee en worden nu verslagen op vervoerskosten, nu ze om de Kaap de Goede Hoop in Zuid-Afrika heen varen." Yawger ziet een goede kans dat de Amerikaanse olie-export een absoluut record breekt in de komende tijd. "Precies op tijd voor raffinaderijen om hun bezettingsgraad terug te schroeven." Bron: ABM Financial News

