Wall Street verdeeld

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De Amerikaanse beurzen stonden donderdagavond verdeeld, met lagere koersen voor de technologiesector en licht hogere koersen voor de overige aandelen. De volumes waren niet hoog. De S&P500-index steeg 0,1 procent tot 4.709,09 punten en de Nasdaq daalde 0,1 procent, terwijl de Dow Jones-index 0,3 procent steeg tot 37.552,94 punten. Wall Street begon de eerste twee handelsdagen van het nieuwe jaar met verliezen en de S&P500 mag donderdag hopen op de eerste groene slotstand. De daling in een periode die traditioneel gereserveerd is voor de kerstrally, leverde de zwakste jaarstart op sinds 2016.

Daar gingen wel negen weken met stijgende koersen aan vooraf. James St. Aubin van Sierra Mutual Funds gaf een prozaïsche verklaring: beleggers wachtten na de sterke koersstijgingen met het nemen van winst, om belasting over die koersstijgingen uit te stellen. Notulen van de Fed lieten woensdag zien dat de afzwakkende inflatie werd verwelkomd door de centrale bankiers, maar dat er nog onzekerheid is over het pad van de beleidsrente dit jaar. Volgens St. Aubin stond er niets in waardoor de markt van gedachten zou kunnen zijn veranderd. Beleggers hopen dat macro-economische data zullen laten zien dat de Amerikaanse economie vertraagt in het tempo waarin de Fed de inflatiedoelstelling van 2 procent zal realiseren, maar zonder dat de winsten van bedrijven stevig teruglopen. De ogen zijn gericht op het officiële banenrapport over december vrijdag. Beleggers hopen op banengroei met een afnemende loondruk. Commerzbank sluit niet uit dat het rapport gaat tegenvallen. Het banenrapport van loonstrookjesverwerker ADP bleek woensdag nog

mee te vallen. Het aantal banen steeg in december met 164.000, tegen 101.000 een maand eerder en een verwachting van 130.000. Het aantal nieuwe steunaanvragen daalde in de week eindigend op 30 december flink, met 18.000 tot 202.000, bleek donderdag verder. De verwachting lag op 219.000. Het muntpaar euro/dollar koerste rond een niveau van 1,0946. De daling van de euro sinds het begin van het jaar lijkt daarmee voorbij. Volgens Commerzbank kan de opmars van de dollar worden gedwarsboomd bij het uitblijven van sterke economische cijfers uit de VS. De Amerikaanse banencijfers op vrijdag zullen cruciaal zijn, denkt de bank. De olieprijs stegen ongeveer 0,7 procent tot 72,20 dollar voor een vat WTI oli in maart. Een verrassende stijging van de Amerikaanse voorraden benzine en stookolie zorgen eerder op de dag voor een dip in de olieprijs. Bedrijfsnieuws Cal-Maine Foods steeg 2,5 procent, nadat de producent van verse eieren woensdagavond meldde dat drie procent van het pluimvee verloren is door de uitbraak van vogelgriep in de Amerikaanse staat Kansas. Tesla steeg 0,2 procent, na een verkoopgolf van 4 procent op woensdag. Het aandeel kwam onder druk nadat het aantal leveringen in het afgelopen kwartaal tegenviel, vergeleken met de Chinese concurrent BYD. Conagra Brands heeft in het afgelopen kwartaal ietwat teleurstellend gepresteerd en kwam ook met een tegenvallende outlook voor heel het jaar. Het aandeel daalde 2,6 procent. Het aandeel Mobileye daalde 26 procent. Voorbeurs kwam het bedrijf met een omzetwaarschuwing en daar schrokken beleggers flink van. Het bedrijf stelde na gesprekken met belangrijke klanten dat de meesten nog goed gevulde voorraden hebben, die zij eerst zullen willen gebruiken. Mobileye verwacht voor het eerste kwartaal een circa 50 procent lagere omzet ten opzichte van een jaar eerder. Bron: ABM Financial News

