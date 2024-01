Europese beurzen sluiten hoger

(ABM FN-Dow Jones) De Europese beurzen zijn donderdag hoger gesloten, ondanks aanhoudende druk op technologie-aandelen.

Beleggers bleven optimistisch ondanks terugkerende zorgen over inflatie en hoge monetaire beleidsrentes.

De brede STOXX Europe 600 index steeg 0,7 procent tot 477,68 punten, de Duitse DAX won 0,5 procent op 16.617,29 punten en voor de Franse CAC 40 was er een plus van 0,5 procent op 7.450,63 punten. De Britse FTSE 100 sloot ook 0,5 procent hoger op 7.723,07 punten.



De notulen van de laatste Fed-vergadering die woensdagavond uitkwamen, waren meer havikig dan voorzitter Jerome Powell na de vergadering had geklonken voor de markt. Toch stegen de aandelenmarkten, merkte IG op.

"Het banenrapport van ADP was ruim boven verwachting, maar liet toch een vertraging zien ten opzichte van november. Dat versterkt de hoop dat de Fed op koers ligt om de rente in de eerste helft van het jaar te verlagen", aldus analist Chris Beauchamp van IG. "Toch is de inflatiedraak nog niet verslagen, zoals de Duitse inflatiecijfers vandaag lieten zien."

Na de Fed-notulen zette de daling van tech- en andere groeiaandelen woensdagavond door, merkte investment manager Simon Wiersma van ING op, en dat was donderdag ook het geval in Europa. "Beleggers nemen hier en daar wat winst en maken even een pas op de plaats. Dat is heel normaal na de rally die we hebben gezien", zo stelde Wiersma van ING.

Vanochtend bleek de dienstensector in de eurozone in december te zijn gekrompen, maar iets minder sterk dan in november. Hoofdeconoom Cyrus de la Rubia van Hamburg Commercial Bank ziet geen duidelijke signalen dat er spoedig kan worden teruggekeerd naar een robuuste groei.

De Franse inflatie bleek weer opgelopen. Op jaarbasis stegen de consumentenprijzen met 3,7 procent, tegen 3,5 procent in november. En ook de Duitse inflatie bleek te zijn gestegen in december, van 3,2 naar 3,7 procent.

Het muntpaar euro/dollar koerste rond een niveau van 1,0970. De daling van de euro sinds het begin van het jaar lijkt daarmee voorbij. Volgens Commerzbank kan de opmars van de dollar worden gedwarsboomd bij het uitblijven van sterke economische cijfers uit de VS. De Amerikaanse banencijfers op vrijdag zullen cruciaal zijn, denkt de bank.

De olieprijzen daalden na publicatie van de wekelijkse cijfers over de Amerikaanse olievoorraden. De voorraden ruwe olie daalden weliswaar sterker dan verwacht, met 5,5 miljoen vaten, maar daar stond tegenover dat de voorraden benzine en destillaten zoals stookolie in totaal met meer dan 20 miljoen vaten toenamen.

De olieprijs daalde 1,8 procent tot 71,44 dollar voor een vat WTI-olie in februari en 76,88 dollar voor Brent-olie in maart.

Eerder op de dag werd de olieprijs nog gesteund door de sluiting van het grootste olieveld in Libië en oplopende spanningen rond de oorlog tussen Israel en Hamas.

Bedrijfsnieuws

In Londen verloor het aandeel JD Sports maar liefst 27 procent na een winstwaarschuwing, door tegenvallende verkopen tijdens de feestdagen.

Sectorgenoot Adidas daalde 3,0 procent in Frankfurt en retailer Zalando leverde zelfs 4,1 procent in.

Next deed het beter. De retailer verhoogde zijn winstverwachtingen opnieuw na een sterke kerstperiode. Next won in Londen 5,7 procent.



Halfgeleiders stonden zwaar onder druk. STMicroelectronics verloor 4,0 procent in Parijs en Infineon leverde 2,1 procent in te Frankfurt. In Brussel daalde Melexis met 5,1 procent. De sectorgenoten stonden onder druk na een waarschuwing van Mobileye.

In Amsterdam leverde BE Semiconductor Industries 2,5 procent in. UBS haalde het aandeel van zijn kooplijst na de forse rally in 2023 en adviseert beleggers om een beter instapmoment af te wachten.



Treinenbouwer Alstom steeg in Parijs met 2,4 procent. Chemiereus Bayer won 2,4 procent en defensiegigant Rheinmetall won 2,7 procent.

Tussenstanden Wall Street

De Amerikaanse beurzen stonden aan het begin van de avond in het groen.