Besi afgestraft op vlak Damrak

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs is donderdag vrijwel onveranderd gesloten. De AEX steeg met 0,1 procent naar 780,31 punten.

"We hebben ook een flinke eindspurt gehad", zei beleggingsadviseur Rein Schutte van Noesis Capital Management over de koerswinsten in november en december. "En nu zie je dat de hardlopers en zwaargewichten wat achter blijven." Maar dit gebeurt bij lage volumes. En een stapje terug hoort er nu even bij, vindt Schutte. "Dat is gezond en verbaast niemand."

Beleggers zijn nu in afwachting van de eerste bedrijfscijfers, naast dat er twijfels zijn over het moment dat de eerste renteverlagingen komen, aldus Schutte.

Daarover zei marktanalist Philip Marey van Rabobank dat de notulen van de laatste Fed-vergadering, die woensdagavond werden gepubliceerd, weinig reden geven om op een snelle renteverlaging bij de Fed te rekenen.

De notulen waren niet zo 'dovish' als de toelichting van voorzitter Jerome Powell bij het rentebesluit in december, aldus Marey. "De notulen suggereren dat renteverlagingen nog niet direct ophanden zijn."

Het was donderdag een relatief drukke dag, met een Amerikaans banenrapport, inflatiecijfers uit Duitsland en Frankrijk en de inkoopmanagersindices voor de dienstensector.

De dienstensector in de eurozone bleek in december opnieuw gekrompen, terwijl die in Amerika juist in een hoger tempo groeide.

Verder bleek de inflatie in zowel Duitsland als Frankrijk in december gestegen naar 3,7 procent. Morgen staat de inflatie in de eurozone op het menu.

Het banenrapport van ADP wees voor december op een banengroei in de VS van 164.000. Vrijdagmiddag volgt het officiële rapport.

De euro/dollar steeg donderdag naar 1,0958 en de obligatierente in zowel Duitsland als de VS liep weer iets op.

Olie werd ruim een procent goedkoper. De Amerikaanse olievoorraden bleken vorige week flink gedaald, terwijl de benzinevoorraden juist sterk stegen.

Stijgers en dalers

Koploper in de AEX was Philips met een koerswinst van 2,0 procent, gevolgd door RELX met 1,4 procent. UBS verhoogde het koersdoel voor RELX naar 36,40 pond.

Ook de verzekeraars NN en Aegon deden het goed met winsten van 0,6 en 0,7 procent.

AkzoNobel en DSM-Firmenich verloren 1,3 en 1,6 procent en Besi werd zelfs 2,5 procent goedkoper. UBS haalde Besi van de kooplijst, ook al werd het koersdoel verhoogd naar 135,40 euro. "Wij vinden nog altijd dat Besi een premie verdient dankzij de vooruitzichten voor hybrid bonding, maar op de huidige niveaus zouden we liever wachten op een beter instapmoment", aldus analist Madeleine Jenkins van UBS.

In de AMX ging Van Lanschot Kempen 2,5 procent hoger en won Inpost ook 2,5 procent. AMG en Alfen verloren daarentegen 2,1 en 3,3 procent.

Bij de smallcaps ging Azerion 2,4 procent in het groen en steeg Pharming 3,2 procent. Kendrion en Renewi verloren 1,7 en 2,4 procent.

Het aandeel Sif maakte een pas op de plaats, nadat Empire Offshore Wind het contract voor de levering van monopolies voor Empire Wind 2 opzegde. Volgens ING heeft Sif zich hier goed tegen ingedekt.

De lokaal genoteerde aandelen Envipco en Alumexx wonnen 5,5 en 3,3 procent.

Wall Street

In Amerika noteerden de beurzen donderdagavond in het groen.