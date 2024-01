Wall Street staat licht hogere opening te wachten

Bericht delen via:

(ABM FN-Dow Jones) De Amerikaanse beurzen gaan donderdag een licht hogere opening tegemoet. Futures op de toonaangevende S&P 500 index noteerden een half uur voor opening van de beurzen 0,2 procent in het groen.

De Amerikaanse beurzen lijken vandaag wat hoger te openen, nadat Wall Street de eerste twee handelsdagen van het nieuwe jaar met verliezen begon.

Er ontstond wat terughoudendheid onder beleggers, nadat uit notulen over de laatste beleidsvergadering van de Federal Reserve bleek dat Fed-leden nieuwe renteverhogingen dit jaar niet uitsluiten. Er werd door de leden gesproken over een "ongebruikelijk hoge mate van onzekerheid". Eerder woensdag waren er cijfers waaruit bleek dat de Amerikaanse industrie krimpt en dat er minder banen bijkwamen in november.

Wel lijken veel leden het erover eens dat er in 2024 de eerste renteverlagingen zullen plaatsvinden.

"Er blijft nog steeds een groot gat tussen de verwachtingen in de markt en hetgeen de Fed heeft gecommuniceerd", aldus analist Bill Northey van U.S. Bank Wealth Management. Als gevolg zullen de komende macrocijfers de beurzen flink in beweging kunnen zetten, waarschuwde Northey.

"De vrees voor recessie zijn zwaarder gaan wegen voor beleggers dan een afname van de inflatie", aldus analist Marios Hadjikyriacos van XM. Volgens de analist waren de verhoogde risico's al zichtbaar in de laatste macrocijfers en de forse daling van de olieprijs.

Beleggers hopen dat macro-economische data laten zien dat de Amerikaanse economie vertraagt in het tempo waarin de Fed de inflatiedoelstelling van 2 procent zal realiseren, maar zonder dat er een te grote krimp optreedt waardoor de winsten van bedrijven stevig teruglopen.

In dit opzicht zijn alle ogen vooral gericht op het officiële banenrapport over december, dat voor vrijdag geagendeerd staat. Beleggers hopen op een banengroei in combinatie met een afnemende loondruk. Commerzbank sluit niet uit dat het rapport van vrijdag gaat tegenvallen.

Het banenrapport van loonstrookjesverwerker ADP bleek vanmiddag mee te vallen. Het aantal banen steeg in december met 164.000, na een bijgestelde stijging van 101.000 een maand eerder. Aanvankelijk was voor november een stijging met 103.000 banen gemeld.

Er was door economen voor december gerekend op een groei van 130.000 banen. De salarissen stegen met 5,4 procent op jaarbasis na een stijging met 5,6 procent een maand eerder, aldus het rapport.

Het aantal nieuwe steunaanvragen daalde in de week eindigend op 30 december flink, met 18.000 tot 202.000. De verwachting lag op 219.000.

Het muntpaar euro/dollar koerste rond een niveau van 1,0947. De olieprijzen stegen met een half procent.

Bedrijfsnieuws

Cal-Maine Foods lijkt 5,2 procent lager te openen, nadat de producent van verse eieren woensdagavond laat meldde dat het drie procent van zijn totale pluimvee is kwijtgeraakt aan de uitbraak van vogelgriep in het Amerikaanse Kansas.

Tesla koerste voorbeurs 0,2 hoger, na een verkoopgolf van 4 procent op woensdag. Het aandeel kwam onder druk te staan, na cijfers over het aantal leveringen in het afgelopen kwartaal. De verkoopcijfers vielen tegen in vergelijking tot die van zijn Chinese concurrent BYD.

Bayer liet weten succes te hebben geboekt in een eerste studie naar de behandeling van de ziekte van Parkinson. In Frankfurt steeg het aandeel vandaag 1,9 procent.

Conagra Brands heeft in het afgelopen kwartaal ietwat teleurstellend gepresteerd en kwam ook met een tegenvallende outlook voor heel het jaar. Het aandeel daalde voorbeurs 3,0 procent.

Het aandeel Mobileye lijkt 30 procent lager te openen. Voorbeurs kwam het bedrijf met een omzetwaarschuwing en daar schrokken beleggers flink van. Het bedrijf stelde na gesprekken met belangrijke klanten dat de meesten nog goed gevulde voorraden hebben, die zij eerst zullen willen gebruiken. Mobileye verwacht voor het eerste kwartaal een circa 50 procent lagere omzet ten opzichte van een jaar eerder.

Slotstanden

De toonaangevende S&P 500 index eindigde woensdag 0,8 procent in het rood op 4.704,81 punten en de technologie-index Nasdaq verloor 1,2 procent tot 14.592,21 punten. De Dow Jones-index sloot 0,8 procent lager op 37.430,19 punten.