Conagra schiet tekort

(ABM FN) Conagra Brands heeft in het afgelopen kwartaal ietwat teleurstellend gepresteerd en kwam ook met een tegenvallende outlook voor heel 2024. Dit bleek donderdag uit cijfers van de Amerikaanse producent van verpakt voedsel. In het tweede kwartaal liep de omzet met 3,2 procent terug tot 3,21 miljard dollar, waar analisten mikten op 3,23 miljard dollar. De nettowinst daalde met een kwartaal van 382 naar 286 miljoen dollar. De aangepaste winst per aandeel van 0,71 dollar was iets beter dan de 0,68 dollar waar analisten geraadpleegd door FactSet op rekenden. Wel was dit ruim 12 procent lager dan in dezelfde periode vorig jaar. Outlook Conagra verwacht voor heel dit jaar een aangepaste winst van 2,60 tot 2,65 dollar per aandeel. Bij de vorige kwartaalupdate sprak Conagra nog van een winst van 2,70 tot 2,75 dollar per aandeel. De consensus rekent op een winst van 2,68 dollar. Het bedrijf sprak van uitdagende macro-economische omstandigheden, maar zag wel positieve volumetrends in de Amerikaanse retailmarkt. De door inflatie aangejaagde volumedaling halveerde ten opzichte van een kwartaal eerder. Ook weet Conagra aandeel te winnen op de markt voor diepvriesmaaltijden. Deze ontwikkelingen geven Conagra vertrouwen om verder te investeren in de tweede helft van het jaar. In de elektronische handel voorbeurs, koerste het aandeel Conagra 2,4 procent lager. Bron: ABM Financial News

