Europese beurzen licht hoger

(ABM FN-Dow Jones) De Europese beurzen noteren donderdag rond het middaguur licht hoger.

De breed samengestelde STOXX Europe 600 index steeg 0,3 procent tot 475,92 punten, de Duitse DAX presenteerde een winst van 0,2 procent op 16.578,41 punten en voor de Franse CAC 40 resteerde een plus van 0,3 procent op 7.435,74 punten. De Britse FTSE 100 noteerde 0,2 procent hoger op 7.694,39 punten.

Na publicatie van de notulen van de laatste beleidsvergadering van de Federal Reserve, zette de daling van tech- en andere groeiaandelen door, zo merkte investment manager Simon Wiersma van ING op. Ook vanochtend stonden techaandelen wat onder druk.

"Een rondje winstnemingen na de flinke rally in de voorgaande maanden, zonder een directe aanleiding. De overgang naar een nieuw kalenderjaar is blijkbaar voor sommige beleggers en speculanten voldoende aanleiding om wat sectorrotatie door te voeren", aldus Wiersma.

Fed-leden leken ervan overtuigd dat de rentes hebben gepiekt, maar er zijn nog veel discussies over wanneer de rentes voor het eerst in deze cyclus weer verlaagd moeten worden. "De aandelenmarkten liggen er wereldwijd wat zwakker bij, waarbij de Fed-notulen koud water gooiden over een rally", aldus analisten van IG. "Risicovollere beleggingen blijven tot dusver dit jaar in een slechte vorm."

"Beleggers nemen hier en daar wat winst en maken even een pas op de plaats. Dat is heel normaal na de rally die we hebben gezien", zo stelde Wiersma van ING.

"Er blijft nog steeds een groot gat tussen de verwachtingen in de markt en hetgeen de Fed heeft gecommuniceerd", aldus analist Bill Northey van U.S. Bank Wealth Management. Als gevolg zullen de komende macrocijfers, waaronder het officiële Amerikaanse banenrapport van vrijdag en inflatiedata volgende week, de beurzen flink in beweging kunnen zetten, waarschuwde Northey.

De aandacht vandaag gaat uit naar Duitse inflatiecijfers en het banenrapport van ADP. Ook staan de wekelijkse steunaanvragen op de rol, naast de inkoopmanagersindex voor de dienstensector in de VS.

Vanochtend bleek de dienstensector in de eurozone in december te zijn gekrompen, maar iets minder sterk dan in november. De inkoopmanagersindex voor de dienstensector kwam uit op 48,8 tegen 48,7 een maand eerder.

Hoofdeconoom Cyrus de la Rubia van Hamburg Commercial Bank stelde dat de dienstensector nog niet echt in een recessie zit, maar "is zeker niet gericht op groei". De econoom ziet geen duidelijke signalen dat er spoedig kan worden teruggekeerd naar een robuuste groei.

De Franse inflatie bleek weer opgelopen. Op jaarbasis stegen de consumentenprijzen met 3,7 procent tegen 3,5 procent in november.

Het muntpaar euro/dollar koerste rond een niveau van 1,0970. De olieprijzen stegen met krap een procent.

Bedrijfsnieuws

In Amsterdam leverde BE Semiconductor Industries 3,4 procent in. UBS verlaagde het advies voor Besi van Kopen naar Houden, maar het koersdoel werd wel verhoogd van 120,00 naar 135,40 euro, na de forse rally in 2023. UBS adviseert beleggers om een beter instapmoment af te wachten.

ING verloor 3,0 procent. Handelaar Bert van der Pol van Today's Group wees op een rapport van Bank of America. Analisten van de Amerikaanse bank verlaagden volgens de handelaar hun advies voor ING van Kopen naar Houden.

Adidas verloor in Frankfurt 4,3 procent, nadat sectorgenoot JD Sports Fashion met cijfers kwam die tegenvielen. In Londen verloor het aandeel JD maar liefst 23,1 procent. Positief nieuws uit de retailsector kwam van het Britse Next, dat zijn winstverwachtingen opnieuw verhoogde na een sterke kerstperiode. Next won in Londen 4,8 procent.

Bayer steeg 2,0 procent.

Futures Wall Street

De Amerikaanse beurzen gaan donderdag een opening tegemoet. Futures op de S&P 500 index noteren tot 0,1 procent in het groen.

De toonaangevende S&P 500 index eindigde woensdag 0,8 procent in het rood op 4.704,81 punten en de technologie-index Nasdaq verloor 1,2 procent tot 14.592,21 punten. De Dow Jones-index sloot 0,8 procent lager op 37.430,19 punten.