Beursblik: UBS verhoogt koersdoel RELX flink

Beeld: RELX Plc

(ABM FN-Dow Jones) UBS heeft donderdag het koersdoel voor RELX verhoogd van 30,10 naar 36,40 pond bij handhaving van het koopadvies. Dit bleek uit een rapport van de Zwitserse zakenbank. De analisten van UBS blijven positief over het aandeel, ondanks de sterke prestaties in 2023. De bank verwacht dat de analistenconsensus voor de autonome groei verder zal worden verhoogd, aangejaagd door de divisies STM en Legal. Voor STM mikt UBS op een autonome groei van 5 procent dit jaar, waar de consensus uitgaat van een groei van 4 procent, aangejaagd door een sterke groei in tools en databases. Ook profiteert RELX van extra omzet uit Duitsland en een sterke groei in het zogeheten pay-to-publish-segment. In Legal voorziet UBS een groeiversnelling tot 7 procent, ten opzichte van 6 procent een jaar eerder en een consensusverwachting van 5,6 procent. Deze divisie profiteert volgens de bank van het stijgende gebruik van analysetools en de eerste omzet uit LexiAI+. UBS noemde RELX donderdag een favoriet voor 2024. Het aandeel RELX koerste donderdagochtend 0,7 procent hoger op 35,71 euro. In Londen steeg het aandeel tot 30,79 pond. Bron: ABM Financial News

