AEX blijft dicht bij huis

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs koerste donderdagochtend fractioneel hoger op 779,82 punten.

Beleggers zagen vanochtend weinig redenen om enthousiaster te worden over aandelen, nadat woensdag uit de notulen van de laatste beleidsvergadering van de Federal Reserve bleek dat de rentes voor een langer dan voorziene periode hoog kunnen blijven.

Fed-leden leken ervan overtuigd dat de rentes hebben gepiekt, maar er zijn nog veel discussies over wanneer de rentes voor het eerst in deze cyclus weer verlaagd moeten worden. "De aandelenmarkten liggen er wereldwijd wat zwakker bij, waarbij de Fed-notulen koud water gooiden over een rally", aldus analisten van IG. "Risicovollere beleggingen blijven tot dusver dit jaar in een slechte vorm."

"Er blijft nog steeds een groot gat tussen de verwachtingen in de markt en hetgeen de Fed heeft gecommuniceerd", aldus analist Bill Northey van U.S. Bank Wealth Management. Als gevolg zullen de komende macrocijfers, waaronder het officiële Amerikaanse banenrapport van vrijdag en inflatiedata volgende week, de beurzen flink in beweging kunnen zetten, waarschuwde Northey.

De aandacht vandaag gaat uit naar Duitse inflatiecijfers en het banenrapport van ADP. Ook staan de wekelijkse steunaanvragen op de rol, naast de inkoopmanagersindex voor de dienstensector in de VS.

Vanochtend bleek de dienstensector in de eurozone in december te zijn gekrompen, maar iets minder sterk dan in november. De inkoopmanagersindex voor de dienstensector kwam uit op 48,8 tegen 48,7 een maand eerder.

Hoofdeconoom Cyrus de la Rubia van Hamburg Commercial Bank stelde dat de dienstensector nog niet echt in een recessie zit, maar "is zeker niet gericht op groei". De econoom ziet geen duidelijke signalen dat er spoedig kan worden teruggekeerd naar een robuuste groei.

Het muntpaar euro/dollar koerste rond een niveau van 1,0970. De olieprijzen stegen met krap een procent.

Stijgers en dalers

Onder de hoofdaandelen ging Philips aan kop met 2,0 procent koerswinst. ING en Besi waren de grootste dalers met circa 3 procent koersverlies. UBS verlaagde het advies voor BE Semiconductor Industries van Kopen naar Houden, maar het koersdoel werd wel verhoogd van 120,00 naar 135,40 euro, na de forse rally in 2023. UBS adviseert beleggers om een beter instapmoment af te wachten.

Voor ING wees handelaar Bert van der Pol van Today's Group op Bank of America. Analisten van de Amerikaanse bank verlaagden volgens de handelaar hun advies voor ING van Kopen naar Houden.

In de AMX steeg Galapagos fractioneel. Het biotechbedrijf gaat een strategische samenwerking aan met BridGene Biosciences om de ontdekking van kleine moleculegeneesmiddelen in oncologie uit te breiden. Alfen daalde 2,1 procent, maar OCI won 1,6 procent.

In de AScX won Ebusco 1,4 procent na de ondertekening van een contract met Verkehrsbetrieb Potsdam voor de levering van 23 Ebusco 3.0 bussen. Omzetcijfers van Sligro werden beloond met een koersstijging van 0,9 procent. Degroof Petercam vond de kwartaalomzet evenwel tegenvallen.

Sif daalde met 0,2 procent, ondanks dat Empire Offshore Wind het contract voor de levering van monopolies voor Empire Wind 2 opzegde. Renewi werd 2,4 procent goedkoper.