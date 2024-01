UBS haalt Besi van kooplijst Bericht delen via: Kopieer link

(ABM FN-Dow Jones) UBS heeft het advies voor BE Semiconductor Industries verlaagd van Kopen naar Houden, maar het koersdoel verhoogd van 120,00 naar 135,40 euro. Dit bleek donderdag uit een rapport van de Zwitserse bank. In de afgelopen 12 maanden steeg het aandeel Besi met meer dan 140 procent. UBS zei een beter instapmoment af te wachten. Het op stoom komen van de orders voor hybrid bonding en voor het geheugensegment, evenals voor smartphones, volgt volgens UBS vermoedelijk pas in 2025. De markt voor smartphones laat momenteel een gematigd herstel zien, aldus UBS, en op korte termijn is er weinig opwaarts potentieel, denken de analisten. De huidige aandelenkoers impliceert een samengestelde jaarlijkse omzetgroei van gemiddeld 19 procent tussen 2022 en 2027. De analistenconsensus zit op 16 procent, hoewel UBS uitgaat van 20 procent. Verder is Besi een stuk duurder dan sectorgenoten en is het aandeel historisch gezien volgens UBS ook duur. "Wij vinden nog altijd dat Besi een premie verdient dankzij de vooruitzichten voor hybrid bonding, maar op de huidige niveaus zouden we liever wachten op een beter instapmoment", aldus analist Madeleine Jenkins. Het aandeel Besi daalde donderdag met 3,1 procent naar 126,50 euro. Bron: ABM Financial News

