AEX licht hoger van start gegaan

Beeld: Euronext

(ABM FN-Dow Jones) De AEX opende donderdag op 780,51 punten, na woensdag te zijn gesloten op 779,75 punten. Inmiddels noteert de index op 779,92 punten, nadat de halfgeleideraandelen en de financials onder druk kwamen te staan. Onder de hoofdaandelen ging Philips aan kop met 2,3 procent koerswinst. Shell steeg meer dan een procent. ING en Besi waren de grootste dalers met circa 3 procent koersverlies. In de AMX won Galapagos 2,5 procent. Het biotechbedrijf gaat een strategische samenwerking aan met BridGene Biosciences om de ontdekking van kleine moleculegeneesmiddelen in oncologie uit te breiden. Fugro daalde 0,8 procent. In de AScX won Ebusco 1,7 procent na de ondertekening van een contract met Verkehrsbetrieb Potsdam voor de levering van 23 Ebusco 3.0 bussen. Omzetcijfers van Sligro werden beloond met een koersstijging van 1,4 procent. Renewi verloor juist 0,8 procent. Sif steeg met 0,2 procent, ondanks dat Empire Offshore Wind het contract voor de levering van monopolies voor Empire Wind 2 opzegde. Bron: ABM Financial News

