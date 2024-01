Beursblik: Fed-notulen suggereren geen snelle renteverlaging Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De notulen van de laatste beleidsvergadering van de Federal Reserve suggereren dat het nog wel even wachten is op de eerste renteverlaging. Dit stelde marktanalist Philip Marey van Rabobank in een rapport. De notulen waren niet zo 'dovish' als de toelichting van voorzitter Jerome Powell op het laatste rentebesluit, aldus Marey. "De notulen suggereren dat renteverlagingen nog niet direct ophanden zijn." Volgens Rabobank werd juist het belang benadrukt dat de Fed voorzichtig handelt en blijft kijken naar macrocijfers. Er werd bevestigd dat het gepast zou zijn om het beleid nog enige tijd restrictief te houden. Sommige Fed-leden menen zelfs dat in het licht van de huidige omstandigheden de rentestanden voor een langere periode op dit niveau gehouden moeten worden. "De deur voor extra renteverhogingen blijft bovendien openstaan", aldus Rabobank. Marey blijft evenwel mikken op een eerste renteverlaging in juni. En als de eerste verlaging eenmaal is geweest, dan zal de Fed elk kwartaal een verlaging van 25 basispunten doorvoeren, denkt de analist. Bron: ABM Financial News

ABM Financial News is leverancier van beursnieuws, -video en -data, zowel voor real-time handelsplatformen en dealingrooms als voor online en offline media uitgaven. De informatie in dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.