Aziatische beurzen noteren in het rood

(ABM FN-Dow Jones) De Aziatische beurzen noteerden donderdag eensgezind lager.

De Japanse Nikkei 225 handelde vanochtend ruim een half procent lager op 33.288 punten. Het is de eerste handelsdag van het nieuwe jaar in Tokio. De beurs in Shanghai gaf 0,9 procent prijs. En ook in Hongkong noteerde de beurs lager. Hier verloor de hoofdindex 0,6 procent.

De Chinese dienstensector bleek in december opnieuw in een hoger tempo te zijn gegroeid, aldus cijfers van S&P Global.

De inkoopmanagersindex voor de dienstensector steeg van 51,5 in november naar 52,9 in december. Dat was 50,4 in oktober. Ondanks deze stijgingen waarschuwde econoom Wang Zhe van Caixin dat de zwakke verwachtingen van huishoudens en ondernemingen en druk op de arbeidsmarkt aanhouden.

De Japanse inkoopmanagersindex voor de industrie wees in december juist op een sterkere krimp. De inkoopmanagersindex voor de industrie kwam volgens S&P Global uit op 47,9, tegen 48,3 een maand eerder.

De Amerikaanse olie-future klom vanochtend met krap een procent naar 73,30 dollar per vat, na al een stijging van meer dan drie procent woensdagavond in New York. Oliehandelaren reageerden op nieuws dat Houthi-rebellen waarschuwden voor nieuwe aanvallen in de Rode Zee, terwijl oliekartel OPEC beloofde de olieprijzen te blijven ondersteunen.

De Europese beurzen lijken zich op te maken voor een terughoudende start, nadat de Amerikaanse beurzen woensdagavond terrein prijsgaven.