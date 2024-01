Europese beurzen openen vlak

(ABM FN-Dow Jones) De Europese beurzen gaan donderdag een vlakke opening tegemoet. IG voorziet een openingsverlies van 11 punten voor de Duitse DAX, een min van 3 punten voor de Franse CAC 40 en een stijging van 6 punten voor de Britse FTSE 100.

De Europese beurzen zijn woensdag flink lager gesloten. Beleggers wisten het goede sentiment van 2023 dit jaar vooralsnog niet vast te houden.

Het wilde woensdag eigenlijk de hele dag al niet vlotten en wellicht dat beleggers terughoudend bleven in aanloop naar de publicatie van de notulen van de laatste monetaire beleidsvergadering van de Federal Reserve vanavond. Beleggers zullen toch wel benieuwd zijn of de plotselinge ommekeer van de Fed in december en de nieuwe verwachtingen voor 2024 eensgezind werden gedragen.

Wat ook niet mee hielp, is dat de Amerikaanse rentes de afgelopen dagen weer wat oplopen en woensdag de tienjaarsrente zelfs weer even boven de 4,00 procent noteerde.

Volgens Deutsche Bank weerspiegelen de oplopende rentes een groeiende twijfel aan een spoedige renteverlaging door de Fed.

"Beleggers prijzen duidelijk nog altijd in dat er in het eerste kwartaal eerder wel dan niet een renteverlaging komt, maar de afgelopen 48 uur was er wat meer twijfel of de agressieve renteverlagingen die voor 2024 zijn ingeprijsd er uiteindelijk wel gaan komen", aldus de analisten van Deutsche Bank.

Bedrijfsnieuws

De Amsterdamse beurs ondervond woensdag druk van onder andere de techaandelen zoals ASML, ASMI en Besi die tussen 2,9 en 3,7 procent verloren.

Supermarktketen Ahold wist daarentegen 1,6 procent terreinwinst te boeken. Sectorgenoot Jumbo kwam vanochtend met cijfers, waaruit bleek dat het marktaandeel van de supermarktketen verder is gedaald in 2023, maar de omzet steeg wel met ruim 7 procent.

In Parijs was Alstom de gebeten hond en verloor maar liefst 9,9 procent. Nieuws was er niet, alleen een koersdoelverlaging van Barclays van 8,50 naar 8,00 euro. Danone daarentegen kon 1,7 procent bijschrijven. En in Londen won Unilever 1,6 procent.

In Brussel viel het verlies van Umicore op. Het aandeel daalde met ruim 4 procent.

Op de beurs van Frankfurt was Siemens Energy de grootste verliezer met een min van 6,4 procent. Eén van de weinige winnaars was Deutsche Telekom met een winst van 1,5 procent.

AMERIKAANSE AANDELEN

Wall Street opent volgens de Amerikaanse futures donderdag vlak.

De Amerikaanse beurzen zijn woensdag opnieuw lager gesloten. De bekendmaking van de notulen van de Fed kon weinig steun bieden.

Beleggers lijken de eerste handelsdagen van 2024 de technologiewinnaars van vorig jaar te verkopen. Die profiteerden enorm toen de markt anticipeerde op een sterke versoepeling van het monetair beleid in het komende jaar. Maar nu de economie nog steeds op een wankele basis staat en onzeker blijft wanneer de Federal Reserve eindelijk de rente gaat verlagen, lijken beleggers minder enthousiast te worden.

Ook uit de bekend gemaakte notulen bleek veel onzekerheid. Leden van de Federal Reserve concludeerden in december dat renteverlagingen in 2024 waarschijnlijk zijn, hoewel er veel onzekerheid was over wanneer dat zou kunnen gebeuren.

Deelnemers benadrukten over het algemeen het belang van het handhaven van een zorgvuldige en data-afhankelijke benadering bij het nemen van monetaire beleidsbeslissingen en bevestigden opnieuw dat het passend zou zijn als het beleid enige tijd restrictief zou blijven, totdat de inflatie duidelijk duurzaam naar beneden beweegt in de richting van de doelstelling van het Comité.” aldus de notulen.

Ondanks de waarschuwende toon van Fed-functionarissen verwachten de markten dat de centrale bank in 2024 toch de rente agressief zal verlagen. Volgens de FedWatch tool rekent de markt in 2024 nog steeds op 100-150 basispunten aan renteverlagingen.

Woensdag liet voorzitter Tom Barkin van de Richmond Fed weten dat de VS hoogstwaarschijnlijk een zachte landing zal maken. Dit betekent dat de inflatie zal blijven dalen, terwijl de economie blijft groeien. Een dergelijk scenario is "steeds denkbaarder", aldus Barkin. Maar wanneer en hoeveel renteverlagingen er komen, is afhankelijk van de macro-economische cijfers die dit jaar volgen. Maar Barkin waarschuwde dat als de Amerikaanse economie sterker dan verwacht blijft presteren, de rente ook zeker nog omhoog kan.

Economisch nieuws was er over de Amerikaanse vacatures in november, die geen grote beweging lieten zien. De Amerikaanse industrie is in december minder hard gekrompen volgens het Institute for Supply Management. De inkoopmanagersindex steeg van 46,7 in november naar 47,4 in december. De markt rekende op een indexcijfer van 47,2.

De olieprijzen liepen vandaag op na berichten over een verstoring van het belangrijkste olieveld van Libië. Dit kwam bovenop de bezorgdheid over de situatie in de Rode Zee. Bij een settlement van 72,70 dollar werd een vat West Texas Intermediate woensdag 3,3 procent duurder.

Ook liet de OPEC van zich horen en hebben woensdag een verklaring uitgegeven waarin zij beloven verenigd te blijven in de “inspanningen van de groep om de stabiliteit van de oliemarkt in de toekomst te handhaven.” Verschillende leden van de groep beloofden in november om gedurende het eerste kwartaal van dit jaar 2,2 miljoen vaten per dag te zullen verminderen om de prijzen te ondersteunen.

Echter, gezien de recente prijsdalingen staan handelaren sceptisch tegenover deze belofte omdat deze vrijwillig is en de OPEC moeite heeft om een verenigd front te behouden. Dit terwijl de VS ruwe olie met een recordtempo oppompt en de vraag vanuit China verzwakt.

Stijgers en dalers

Apple daalde opnieuw met 0,8 procent, na een forse koersval dinsdag van 3,6 procent in reactie op een adviesverlaging bij Barclays.

De aandelen van Xerox daalden met meer dan 12 procent nadat het bedrijf voor werkplek technologie en digitale drukkerij plannen aankondigde om 15 procent van zijn personeelsbestand te schrappen als onderdeel van een breder herstructureringsplan

Rocket Companies daalde 6,6 procent, na een verkoopadvies van Keefe Bruyette, terwijl Wells Fargo het aandeel van de kooplijst haalde.

AST SpaceMobile steeg 1,7 procent, nadat het bedrijf een strategische investering aankondigde, die eerst nog moet worden goedgekeurd en afgerond. Op dinsdag verloor het aandeel juist 20 procent.

ARK Invest heeft 190.370 aandelen Roku gekocht, volgens een melding bij het handelsregister. Desondanks daalde het aandeel Roku met 2,7 procent.



AZIE

De Aziatische beurzen noteerden donderdag lager, met een min van 0,6 procent voor de Japanse Nikkei en een daling van 0,8 procent voor de Chinese Shanghai Composite.

De Japanse industrie bleek in december nog iets sterker gekrompen, maar de Chinese dienstensector groeide juist in een hoger tempo in december.

VALUTA

De euro/dollar noteerde op 1,0926. Bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op woensdag bewoog het muntpaar nog op 1,0917 en bij het sluiten van de Europese beurzen stond er nog 1,0920 op de borden.

