Beursupdate: AEX op Wall Street Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Op Wall Street zijn woensdag vijf van de acht AEX-genoteerde fondsen ten opzichte van het slot in Amsterdam lager gesloten. Aegon (-1,1%)

ArcelorMittal (+0,2%)

ASML (-0,2%)

ING Groep (+0,4%)

Philips (-0,5%)

RELX (-0,1%)

Royal Dutch Shell (+0,5%)

Unilever (-0,4%) Euro/dollar: 1,0917 Op basis van de bovenstaande koersuitslagen zou de AEX-index, die sloot op 779,75 punten, zijn geëindigd op 779,83 punten. Bron: ABM Financial News

ABM Financial News is leverancier van beursnieuws, -video en -data, zowel voor real-time handelsplatformen en dealingrooms als voor online en offline media uitgaven. De informatie in dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.