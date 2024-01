Olieprijzen hoger gesloten

(ABM FN-Dow Jones) De olieprijzen zijn woensdag met meer dan 3 procent gestegen toen onder meer de VS en elf van de bondgenoten de Houthi-militanten waarschuwden voor verdere aanvallen in de Rode Zee en de OPEC beloofde verenigd te blijven in het ondersteunen van de prijzen.

Bij een settlement van 72,70 dollar werd een vat West Texas Intermediate woensdag 3,3 procent duurder.

Wat woensdag ook niet meehielp waren geruchten over een staking in Libië bij de Sharara olievelden die 300.000 vaten per dag produceert.

De VS en elf van hun bondgenoten riepen woensdag de Houthi’s op om ‘illegale aanvallen’ onmiddellijk te stoppen, waarbij ze waarschuwden dat militanten ‘de verantwoordelijkheid zouden dragen voor de gevolgen als ze levens, de wereldeconomie en het vrije handelsverkeer in de wereld zouden blijven bedreigen.

De OPEC+ hebben woensdag een verklaring uitgegeven waarin zij beloven verenigd te blijven in de “inspanningen van de groep om de stabiliteit van de oliemarkt in de toekomst te handhaven.” Verschillende leden van de groep beloofden in november om gedurende het eerste kwartaal van dit jaar 2,2 miljoen vaten per dag te zullen verminderen om de prijzen te ondersteunen.

Echter, gezien de recente prijsdalingen staan handelaren sceptisch tegenover deze belofte omdat deze vrijwillig is en de OPEC moeite heeft om een verenigd front te behouden. Dit terwijl de VS ruwe olie met een recordtempo oppompt en de vraag vanuit China verzwakt.