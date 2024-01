Fed verwacht renteverlagingen in 2024, maar wanneer is nog erg onzeker- Notulen

(ABM FN-Dow Jones) Leden van de Federal Reserve concludeerden in december dat renteverlagingen in 2024 waarschijnlijk zijn, hoewel er veel onzekerheid was over wanneer dat zou kunnen gebeuren. Dit bleek uit de notulen van de bijeenkomst van de Fed die woensdag werden vrijgegeven.

Uit de notulen bleek ook dat er “duidelijke vooruitgang” was geboekt op het gebied van de inflatie, waarbij een zesmaandelijkse maatstaf voor de persoonlijke consumptieve bestedingen zelfs aangaf dat de inflatie onder de doelstelling van de Fed van 2 procent is gekomen.

In het document wordt echter ook opgemerkt dat de vooruitgang in alle sectoren ‘ongelijk’ is geweest, waarbij de prijzen voor energie en kerngoederen zijn gedaald, maar die voor kerndiensten nog steeds stijgen.

Tijdens de laatste bijeenkomst werd de referentierente stabiel gehouden tussen de 5,25 en 5,5 procent. De verrassing was wel dat de leden aangaven dat zij tegen eind 2024 een verlaging van drie kwart procentpunten verwachten. Uit de notulen bleek echter een hoge mate van onzekerheid over hoe en wanneer dat zal gebeuren.

Verschillende leden zeiden dat het nodig zou kunnen zijn om de rente op een hoog niveau te houden als de inflatie niet meewerkt, en anderen wezen zelfs op het potentieel voor extra renteverhogingen, afhankelijk van hoe de omstandigheden zich ontwikkelen.

Deelnemers benadrukten over het algemeen het belang van het handhaven van een zorgvuldige en data-afhankelijke benadering bij het nemen van monetaire beleidsbeslissingen en bevestigden opnieuw dat het passend zou zijn als het beleid enige tijd een restrictief zou blijven, totdat de inflatie duidelijk duurzaam naar beneden beweegt in de richting van de doelstelling van het Comité.” aldus de notulen.

Ten slotte spraken de leden ook over de inspanningen van de Fed om de obligatieposities op haar balans te verminderen. De centrale bank heeft de balans met ongeveer 1,2 biljoen dollar verlaagd door aflopende obligaties, zoals gebruikelijk, niet te herinvesteren.

Verschillende FOMC-leden zeiden dat het waarschijnlijk passend zou zijn om het proces af te ronden wanneer de bankreserves “iets boven het niveau liggen dat als voldoende wordt beschouwd”. Die functionarissen zeiden ook dat de besprekingen ruim voordat het proces zou worden stopgezet, zouden beginnen, zodat het publiek ruimschoots op de hoogte was.

Ondanks de waarschuwende toon van Fed-functionarissen verwachten de markten dat de centrale bank in 2024 toch de rente agressief zal verlagen. Volgens de de FedWatch tool rekent de markt in 2024 nog steeds op 100-150 basispunten aan renteverlagingen en was er kort na de bekendmaking van de notulen niet heel veel beweging op de financiële markten.