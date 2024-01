Wall Street koerst lager in aanloop naar de Fed-notulen

(ABM FN-Dow Jones) De Amerikaanse beurzen noteerden woensdag met nog een paar uur handel te gaan lager, in aanloop naar de bekendmaking van de Fed-notulen.

De toonaangevende S&P 500 index stond 0,5 procent in het rood op 4.719,10 punten en de Nasdaq verloor 0,9 procent tot 14.640,20 punten. De Dow Jones-index moest 0,4 procent inleveren op 37.555,55 punten.

Beleggers lijken de eerste handelsdagen van 2024 de technologiewinnaars van vorig jaar te verkopen. Die profiteerden enorm toen de markt anticipeerde op een sterke versoepeling van het monetair beleid in het komende jaar. Maar nu de economie nog steeds op een wankele basis staat en onzeker blijft wanneer de Federal Reserve eindelijk de rente gaat verlagen, lijken beleggers minder enthousiast te worden.

Het wilde woensdag eigenlijk de hele dag al niet vlotten. Wellicht waren beleggers terughoudend in aanloop naar de publicatie van de notulen van de laatste monetaire beleidsvergadering van de Federal Reserve vanavond. Men zal toch wel benieuwd zijn of de plotselinge ommekeer van de Fed in december en de nieuwe verwachtingen voor 2024 eensgezind werden gedragen in de vergadering.

Ook hielp niet dat de Amerikaanse rentes de afgelopen dagen weer wat oplopen en vandaag de tienjaarsrente zelfs weer even kort boven de 4,00 procent noteerde.

Volgens Deutsche Bank weerspiegelen de oplopende rentes een groeiende twijfel aan een spoedige renteverlaging door de Fed.

"Beleggers prijzen duidelijk nog altijd in dat er in het eerste kwartaal eerder wel dan niet een renteverlaging komt, maar de afgelopen 48 uur was er wat meer twijfel of de agressieve renteverlagingen die voor 2024 zijn ingeprijsd er uiteindelijk wel gaan komen", aldus de analisten van Deutsche Bank.

Voorzitter Tom Barkin van de Richmond Fed zei woensdag dat de VS waarschijnlijk een zachte landing maken. Dit betekent dat de inflatie zal blijven dalen, terwijl de economie blijft groeien. Een dergelijk scenario is "steeds denkbaarder", aldus Barkin.

Wanneer en hoeveel renteverlagingen er komen, is afhankelijk van de macro-economische cijfers die dit jaar volgen. Maar Barkin waarschuwde dat als de economie sterker dan verwacht blijft presteren, de rente ook zeker nog omhoog kan.

De olieprijzen liepen vandaag op na berichten over een verstoring van het belangrijkste olieveld van Libië. Dit kwam bovenop de bezorgdheid over de situatie in de Rode Zee.

Een vat WTI-olie werd 3,4 procent duurder en noteerde op 72,78 dollar.

De Amerikaanse dollar steeg woensdag opnieuw en noteerde de euro/dollar op 1,0907, mede geholpen door de rente op de tienjarige staatsobligatie die boven de 4 procent uitkwam.

Bedrijfsnieuws

Apple daalde opnieuw met 0,7 procent, na een forse koersval dinsdag van 3,6 procent in reactie op een adviesverlaging bij Barclays.

De aandelen van Xerox daalden met meer dan 9 procent nadat het bedrijf voor werkplektechnologie en digitale drukkerij plannen aankondigde om 15 procent van zijn personeelsbestand te schrappen als onderdeel van een breder herstructureringsplan

Rocket Companies daalde ruim 7 procent, na een verkoopadvies van Keefe Bruyette, terwijl Wells Fargo het aandeel van de kooplijst haalde.

AST SpaceMobile steeg bijna 4 procent, nadat het bedrijf een strategische investering aankondigde, die eerst nog moet worden goedgekeurd en afgerond. Op dinsdag verloor het aandeel juist 20 procent.

ARK Invest heeft 190.370 aandelen Roku gekocht, volgens een melding bij het handelsregister. Desondanks daalde het aandeel Roku met 2,3 procent.