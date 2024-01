Europese beurzen flink lager gesloten

(ABM FN-Dow Jones) De Europese beurzen zijn woensdag flink lager gesloten. Beleggers weten het goede sentiment van 2023 dit jaar vooralsnog niet vast te houden.

De brede STOXX Europe 600 index daalde 0,9 procent tot 474,40 punten, de Duitse DAX sloot 1,4 procent lager op 16.538,39 punten en voor de Franse CAC 40 was er een min van 1,6 procent op 7.411,86 punten. De Britse FTSE 100 sloot 0,5 procent lager op 7.682,33 punten.

Het wilde woensdag eigenlijk de hele dag al niet vlotten en wellicht dat beleggers terughoudend bleven in aanloop naar de publicatie van de notulen van de laatste monetaire beleidsvergadering van de Federal Reserve vanavond. Beleggers zullen toch wel benieuwd zijn of de plotselinge ommekeer van de Fed in december en de nieuwe verwachtingen voor 2024 eensgezind werden gedragen.

Wat ook niet mee hielp, is dat de Amerikaanse rentes de afgelopen dagen weer wat oplopen en vandaag de tienjaarsrente zelfs weer even boven de 4,00 procent noteerde.

Volgens Deutsche Bank weerspiegelen de oplopende rentes een groeiende twijfel aan een spoedige renteverlaging door de Fed.

"Beleggers prijzen duidelijk nog altijd in dat er in het eerste kwartaal eerder wel dan niet een renteverlaging komt, maar de afgelopen 48 uur was er wat meer twijfel of de agressieve renteverlagingen die voor 2024 zijn ingeprijsd er uiteindelijk wel gaan komen", aldus de analisten van Deutsche Bank.

Voorzitter Tom Barkin van de Richmond Fed zei woensdag dat de VS hoogstwaarschijnlijk een zachte landing zal maken. Dit betekent dat de inflatie zal blijven dalen, terwijl de economie blijft groeien. Een dergelijk scenario is "steeds denkbaarder", aldus Barkin.

Wanneer en hoeveel renteverlagingen er komen, is afhankelijk van de macro-economische cijfers die dit jaar volgen. Maar Barkin waarschuwde dat als de Amerikaanse economie sterker dan verwacht blijft presteren, de rente ook zeker nog omhoog kan.

Op macro-economisch gebied werd bekend dat het aantal werklozen in Duitsland met 5.000 is opgelopen. De verwachting van economen lag op een toename met 20.000 werklozen.

De olieprijzen liepen vandaag op na berichten over een verstoring van het belangrijkste olieveld van Libië. Dit kwam bovenop de bezorgdheid over situatie in de Rode Zee.

Een vat Brentolie werd 2,7 procent duurder en noteerde op bijna 78 dollar.

De Amerikaanse dollar steeg woensdag opnieuw en noteerde de euro/dollar op 1,0903, mede geholpen door de rente op de tienjarige staatsobligatie die boven de 4 procent uitkwam.

Bedrijfsnieuws

De Amsterdamse beurs ondervond druk van onder andere de techaandelen zoals ASML, ASMI en Besi die tussen 2,9 en 3,7 procent verloren.

Supermarktketen Ahold wist daarentegen 1,6 procent terreinwinst te boeken. Sectorgenoot Jumbo kwam vanochtend met cijfers, waaruit bleek dat het marktaandeel van de supermarktketen verder is gedaald in 2023, maar de omzet steeg wel met ruim 7 procent.

In Parijs was Alstom de gebeten hond en verloor maar liefst 9,9 procent. Nieuws was er niet, alleen een koersdoelverlaging van Barclays van 8,50 naar 8,00 euro. Danone daarentegen kon 1,7 procent bijschrijven. En in Londen won Unilever 1,6 procent.

In Brussel viel het verlies van Umicore op. Het aandeel daalde met ruim 4 procent.

Op de beurs van Frankfurt was Siemens Energy de grootste verliezer met een min van 6,4 procent. Eén van de weinige winnaars was Deutsche Telekom met een winst van 1,5 procent.

Tussenstanden Wall Street

Rondom het Europese slot deden ook de Amerikaanse indices een stap terug en noteerde de S&P 500 0,7 procent lager op 4.707,78 punten