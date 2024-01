Euronext rondt aandeleninkoop af Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Euronext heeft zijn aandeleninkoopprogramma afgerond. Dit maakte de beursuitbater woensdag bekend. Tussen 31 juli vorig jaar en 3 januari 2024 werden 2,87 miljoen aandelen ingekocht voor een gemiddelde prijs van 69,67 euro per stuk. Dit komt overeen met 2,7 procent van het uitstaande aandelenkapitaal van Euronext. Het inkoopprogramma werd aangekondigd op 27 juli 2023. Het aandeel Euronext kostte woensdag 76,85 euro. Bron: ABM Financial News

