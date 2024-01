Update: Halfgeleiders onderuit op rood Damrak

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs is woensdag lager gesloten, met forse verliezen voor de halfgeleiders in de AEX, terwijl de olieprijs opliep en Wall Street ook in het rood dook.

De AEX sloot 0,4 procent lager op 779,75 punten.

De markt was voorzichtig in aanloop naar de notulen van de laatste rentevergadering van de Fed. Er is toenemende twijfel of de Fed wel zo agressief de rente zal verlagen. "Beleggers prijzen duidelijk nog altijd in dat er in het eerste kwartaal eerder wel dan niet een renteverlaging komt, maar de afgelopen 48 uur was er wat meer twijfel of de agressieve renteverlagingen die voor 2024 zijn ingeprijsd er uiteindelijk wel gaan komen", aldus de analisten van Deutsche Bank.

"Het sentiment lijkt gekeerd en de correctie op de opwaartse beweging van de afgelopen maanden lijkt te zijn gestart", stelde beleggingsadviseur Justin Blekemolen van Lynx.

"Het nieuwe beursjaar is onrustig begonnen", zag investment manager Simon Wiersma van ING, die zei woensdag vast te houden aan de voorkeur voor groei-aandelen. Deze deden het woensdag echter niet best met koersverliezen tot 4 procent.

Economisch nieuws was er over de Amerikaanse vacatures in november, die geen grote beweging lieten zien. De ISM-inkoopmanagersindex voor de industrie in de VS liet een minder sterke krimp zien in december.



Tom Barkin, voorzitter van de Richmond Fed, zei enigszins geruststellend dat de kans op een zachte landing van de Amerikaanse economie dit jaar lijkt toe te nemen. Wanneer en hoeveel renteverlagingen er komen, is afhankelijk van de macro-economische cijfers die dit jaar volgen, aldus de centraal bankier.

De euro/dollar bleef dalen en noteerde rond 1,0914.

De olieprijzen stegen in de loop van de middag fors, nadat ze aan het begin van de dag nog stabiel leken. Dit zou te maken hebben met een sluiting van een groot olieveld in Libië. Dit kwam bovenop de bezorgdheid over situatie in de Rode Zee.

Brent-olie werd 3,2 procent duurder op 78,27 dollar. Een vat WTI-olie werd 3,5 procent meer waard op 72,81 dollar.

Stijgers en dalers

Ahold Delhaize en Unilever, verkopers en producenten van voedingsmiddelen en gebruiksartikelen, behoorden tot de zeldzame stijgers in de AEX, met koerswinsten van circa 1,5 procent.

Cijfers van sectorgenoot Jumbo toonden woensdagochtend dat het marktaandeel van die supermarktketen verder is gedaald in 2023, maar de omzet steeg wel met ruim 7 procent.

Technologie-aandelen hadden het moeilijk met koersverliezen tot 4 procent voor Besi, ASMI en ASML. Een verkoopadvies van Barclays gisteren op Apple leek op het sentiment te drukken. Het aandeel Apple leverde dinsdagavond op Wall Street bijna vier procent in en stond woensdag nog eens bijna een procent lager.

Het beeld in de Midkap en AScX was nog een stuk somberder.

Galapagos en JDE Peet's waren de enige stijgers in de AMX. Forse verliezen waren er voor luchtvaarder Air France-KLM, met 4,2 procent, lithiumdelver AMG met 4,7 procent en laadpalenspecialist Alfen met zelfs 7,2 procent koersverlies.

In de AScX was Renewi de enige stijger met een koerswinst van 0,1 procent. Kort voor het sluiten van de handel noteerde het aandeel nog procenten lager. CM.com verloor 3,4 procent.

Tussenstanden Wall Street

De Amerikaanse beurzen stonden rond sluitingstijd in Europa lager. De S&P500 index daalde met 0,6 procent tot 4.714,33 punten.



Update om juiste slotstand AEX te geven en stijgers en dalers AScX toe te voegen.