Fed: zachte landing VS steeds waarschijnlijker Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: Federal Reserve

(ABM FN-Dow Jones) De Verenigde Staten lijken steeds meer kans te maken op een zachte landing. Dit zei voorzitter Tom Barkin van de Richmond Fed woensdag in een speech bij de Chamber of Commerce in Raleigh. Dit betekent dat de inflatie zal blijven dalen, terwijl de economie blijft groeien. Een dergelijk scenario is "steeds denkbaarder", aldus Barkin. Maar, zo waarschuwde hij, een zekerheid is dit niet. "Er is geen automatische piloot. Voorspellen is moeilijk en de omstandigheden veranderen voortdurend." Hoeveel renteverlagingen in dit scenario nodig zijn, dat kon Barkin niet zeggen. Op dit moment houdt de Fed rekening met drie verlagingen. Wanneer en hoeveel renteverlagingen er komen, is afhankelijk van de macro-economische cijfers die dit jaar volgen, aldus de centraal bankier. Maar als de economie sterker blijft presteren dan verwacht, dan lijken er meer verlagingen te komen dan nu gedacht, merkte Barkin op. Bron: ABM Financial News

ABM Financial News is leverancier van beursnieuws, -video en -data, zowel voor real-time handelsplatformen en dealingrooms als voor online en offline media uitgaven. De informatie in dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.